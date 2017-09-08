طليعة القوافل الغذائية تحط في دير الزور

دير الزور (أ ف ب)

وصلت قافلة محملة بالمواد الغذائية براً إلى مدينة دير الزور أمس، هي الأولى منذ كسر النظام الحصار المطبق الذي فرضه تنظيم «داعش» منذ مطلع 2015.

وقال معين العكل المسؤول في مؤسسة سوريا للتجارة التي تولت إدخال الشاحنات إلى المدينة «هذه أول قافلة لمواد غذائية تدخل المدينة منذ نحو ثلاث سنوات». وأوضح أن القافلة مؤلفة من أربعين شاحنة محملة «بمواد غذائية متنوعة، وستباع بأسعار رمزية» للسكان.

وتعد هذه قافلة المساعدات الأولى التي تصل إلى المدينة برا بعد تمكن االنظام الثلاثاء من كسر الحصار الذي فرضه التنظيم على المدينة منذ مطلع العام 2015. وذكر التلفزيون في شريط عاجل «وصول أكثر من 40 حافلة إلى دير الزور محملة بمواد غذائية وتموينية وحاجيات أساسية للسكان».

ودخلت القافلة المدينة بعد ظهر أمس، على أن توزع على المحال والمؤسسات التجارية في الساعات المقبلة. ومن المتوقع وفق مسؤولين محليين وصول قافلة أخرى يتم إعدادها خلال اليومين المقبلين محملة بلحوم وألبسة وأحذية. كما أعلنت وزارة الصحة أمس الأول، أعداد سيارات إسعاف وعيادات متنقلة وأدوية وتجهيزات طبية لإرسالها إلى المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن وزير الصحة نزار يازجي ، إن الوزارة «أرسلت سيارة إسعاف وعيادة طبية متنقلة لتقديم خدمات دائمة فيها و4 سيارات إسعاف لنقل الحالات الحرجة من المرضى والمصابين إلى مشاف خارج المدينة ليتلقوا الرعاية الطبية اللازمة» إضافة إلى أدوية وتجهيزات طبية.

وأوضح أن «شحنات الوزارة ستلتقي بشحنة أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في طرطوس لتنطلقا معا إلى دير الزور» من دون أن تحدد موعد وصولها.