المعارضة تهاجم دي ميستورا وتنعى وساطته

عواصم (وكالات)

وصفت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطراف واسعة من المعارضة السورية أمس، مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية بأنها فشلت، وأن تصريحات المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا بأنها «صادمة ومخيبة للآمال» غداة دعوة الأخير المعارضة إلى الاعتراف بأنها «لم تربح الحرب».

وقال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف نصر الحريري في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول أمس، ونقلت وقائعه قنوات عربية «هذه التصريحات أقل ما يقال إنها صادمة ومخيبة للآمال»، معتبراً أن دي ميستورا يدرك «من هو الطرف الذي تعاون إيجابيا للدفع بالعملية السياسية ويعرف من هو المعرقل» في إشارة إلى النظام السوري.

واعتبر أن «عملية جنيف بهذا الشكل تفقد مصداقيتها لأن الاتجاه الحالي في العملية السياسية يتم التلاعب به من بعض الأطراف الدولية لا سيما روسيا» أبرز حلفاء دمشق.

وفي السياق ذاته، أشار المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب في تغريدة على موقع تويتر إلى أن «تصريحات دي ميستورا تعكس هزيمة الوساطة الأممية في إنفاذ قرارات مجلس الأمن واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي».

وتأتي مواقف الهيئة العليا للمفاوضات غداة تأكيد دي ميستورا أنه «لا يمكن لأحد الآن أن يقول إنه ربح الحرب» في سوريا.

وحملت الهيئة العليا للمفاوضات على لسان الحريري، على «صمت المجتمع الدولي وهذا الدعم المفتوح والظاهر للنظام من قبل حلفائه سواء كانت إيران أو روسيا». وتأمل الأمم المتحدة وفق ما أوضح دي ميستورا بإطلاق جولة جديدة من مباحثات السلام بين وفدي النظام والمعارضة السورية في أكتوبر في جنيف.

من جهتها رفضت روسيا انتقادات المعارضة لدي ميستورا، وأعلن مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين أمس، أن وساطته يجب أن تستمر، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.