إسرائيل تقصف موقعاً عسكرياً غرب سوريا

دمشق (وكالات)

أعلنت دمشق أن الطيران الإسرائيلي أطلق صواريخ عدة من الأجواء اللبنانية مستهدفاً موقعاً عسكرياً في حماة غرب سوريا في وقت مبكر من صباح أمس، يضم مركزاً للبحوث العلمية ومعسكر تدريب، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الموقع ربما يكون مرتبطاً بإنتاج أسلحة كيماوية.

وذكر بيان للجيش أن الضربة الجوية قتلت جنديين وألحقت أضراراً مادية قرب مدينة مصياف، وحذر من التداعيات الخطيرة لهذا العمل العدائي على أمن واستقرار المنطقة.

وقال المرصد إن الضربة استهدفت منشأة لمركز الدراسات والبحوث العلمية وهو الهيئة التي تقول واشنطن إنها تصنع الأسلحة الكيماوية في سوريا. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث ومعسكر التدريب الذي يضم مستودعات لتخزين الصواريخ».

وأفاد بسقوط قتيلين من قوات النظام ، إضافة إلى5 جرحى آخرين على الأقل، لافتاً إلى أن هناك»أضرارا في مركز البحوث بشكل قطعي وحريقاً ضخماً في مستودعات الصواريخ». وحسب عبد الرحمن يستخدم «الإيرانيون وحزب الله هذا المعسكر، وهو قاعدة لكل الميليشيات الموالية للنظام التي تقاتل في ريف حماة» في وسط البلاد.