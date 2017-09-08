ماكجورك: قافلة داعش لم ولن تصل إلى العراق

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلن مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماكجورك أمس، أن قافلة تنظيم «داعش» الخاصة باتفاق مليشيات «حزب الله» اللبنانية «لم ولن تصل إلى العراق»، بينما يستطلع مستشارون من الجيش الأميركي وقادة من الجيش العراقي محاور معركة الجانب الأيسر لقضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين المقرر انطلاقها قريبا. وكشفت مصادر أمنية عراقية مقتل «مسؤولة كتيبة النساء» في تنظيم «داعش» في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك وزوجها واثنين من أبنائها، بقصف جوي استهدف معسكراً ميدانياً للتنظيم الإرهابي.

وحسب تغريدة لماكجورك على حسابه في تويتر قال إن «العديد من التقارير الكاذبة عن قافلة تنظيم داعش الإرهابي تحاول أن تؤكد وصولها إلى العراق، وهنا نؤكد أنها لم ولن تصل إلى العراق». وعن موقع القافلة قال ماكجورك، «لا تزال في الصحراء المفتوحة، مزودة بالغذاء والمياه».

وفي شأن متصل، قال مصدر عسكري عراقي أمس، إن مستشارين من الجيش الأميركي وقادة من الجيش العراقي استطلعوا محاور معركة الجانب الأيسر لقضاء الشرقاط شمال صلاح الدين المقرر انطلاقها قريباً. وبدأت القوات العراقية الأسبوع الماضي التحرك صوب كركوك ضمن خطة عسكرية تستهدف تحرير قضاء الحويجة ونواحيه إضافة إلى الجانب الأيسر من قضاء الشرقاط شمال صلاح الدين، والتي تخضع لسيطرة تنظيم «داعش» منذ العام 2014.

وقال جبار حسن الضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي،