محكمة فلسطينية تمدد اعتقال ناشط «طويل اللسان»

الخليل (أ ف ب)

مددت محكمة فلسطينية أمس اعتقال ناشط فلسطيني معروف لأربعة أيام، بتهمة «إطالة اللسان» بعد انتقاده إدارة الرئيس محمود عباس، حسب محاميه. وقررت محكمة الخليل تمديد اعتقال عيسى عمرو، مؤسس حركة «شباب ضد الاستيطان» غير الحكومية، فيما لم يسمح للصحفيين بحضور الجلسة. وقال محاميه مهند كراجة بعد الجلسة:«فوجئنا بهذا القرار وكنا نتوقع أن يتم الإفراج عنه لأن عيسى ناشط اجتماعي معروف». وأوضح كراجة أن التهم الموجهة إلى عمرو هي «إطالة اللسان وإثارة النعرات الطائفية وإثارة الرأي العام خلافا للمادة عشرين من قانون الجرائم الإلكترونية». وكان عمرو قد انتقد السبت في منشور على صفحته على موقع فيسبوك قيام السلطة الفلسطينية باعتقال الصحفي أيمن القواسمي من الخليل.