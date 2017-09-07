إسرائيل تخطط لبناء 176 وحدة استيطانية في القدس الشرقية

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله)







كشف موقع صحيفة «هآرتس» صباح أمس، أن «لجنة التنظيم والبناء» في مدينة القدس، ستصادق بعد أيام على ترخيص لبناء 176 وحدة إسكان لليهود في قلب حي جبل المكبر في القدس الشرقية، مما سيشكل سابقة خطيرة وضربة قاسية للمدينة وفرص التوصل إلى حل الدولتين. ويدور الحديث عن توسيع كبير لمستوطنة «نافيه تسيون»، التي أقيمت قبل 6 سنوات في قلب الحي الفلسطيني، والتي تضم حالياً 91 منزلاً، وفي حال المصادقة على توسيعها ستصبح أكبر مستوطنة تقام داخل الأحياء الفلسطينية.



ونوهت إلى أن أكبر مستوطنة يهودية داخل الأحياء الفلسطينية في القدس حالياً، هي «معاليه هزيتيم» التي تعيش فيها 200 عائلة يهودية، مشيرة إلى تقديم طلب البناء في جبل المكبر من قبل شركة «شميني»، التي تملكها عدة شركات أجنبية مسجلة في أستراليا، وجزر كايمان، والولايات المتحدة.

وأوضحت «هآرتس»، أن التقدير في حركة «سلام الآن» يسود بأن رجل الأعمال اليهودي - الأسترالي كيفين برمايستر يقف وراء هذه الشركة، كما أن رجل الأعمال الإسرائيلي رحاميم ليفي يملك 15% من أسهم الشركة والذي كان اشترى الأرض في جبل المكبر في سنوات السبعينيات. وواجهت شركة «ديغل» التي بنت المشروع مصاعب مالية بسبب عدم نجاحها في تسويقه، بسبب قربه من الحي الفلسطيني. وجاء من حركة «سلام الآن»: أن بناء مستوطنة كبيرة في قلب الحي الفلسطيني سيشكل ضربة قاسية للقدس، ولفرص التوصل إلى حل الدولتين، ويبدو أن الحكومة فتحت كل السدود، وتسمح بتفشي مشاريع الاستيطان في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس». في غضون ذلك اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على أفراد من عائلة الزعاقيق خلال قيامهم بمداهمة منزلهم وتفتيشه تفتيشاً دقيقاً. وداهم جنود الاحتلال منزل محمد كامل الزعاقيق وقاموا بعمليات تخريب داخل المنزل خلال تفتيشهم وتحطيم بعض الأبواب وأسرة النوم قبل الاعتداء بالضرب العنيف على نجلي صاحب المنزل بأعقاب البنادق والركل بالأقدام. واعتدى مستوطنون، على فتى بالضرب المبرح خلال وجوده بالقرب من مستوطنة «حومش» المخلاة شمال نابلس. واختطفت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي «مستعربون»، أمس، الشاب مهدي جمال أبو شريفة واقتادوه إلى جهة مجهولة بعد اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.