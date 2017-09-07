تونس نحو استكمال المراقبة الإلكترونية لحدودها مع ليبيا

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

أعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أمس إطلاق مشروع القسط الثاني من المراقبة الإلكترونية للحدود الشرقية مع ليبيا، بتمويل ألماني. وصرح الوزير، في مؤتمر صحفي مشترك مع سفير ألمانيا في تونس، ان القسط الثاني من مشروع المراقبة سيمتد على الحدود الجنوبية الشرقية بين نقطتي لزرط وبرج الخضراء الواقعة في أقصى الجنوب. ويتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من العام 2018 ،حسب ما ذكر الوزير، ما يمنح تونس قدرات عملياتية أكبر في مراقبة حدودها الشرقية. وأوضح الوزير في تصريحه أن «تونس تواجه مخاطر غير تقليدية بحكم الأوضاع الأمنية في ليبيا وتداعياتها الخطيرة على منطقة المغرب العربي، فضلا عما يحصل في منطقة الساحل والصحراء». وأضاف الحرشاني أن «المشروع سيوفر الحماية لتونس وأوروبا».كما لفت إلى أن مشروع المراقبة الإلكترونية «يجسم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب»، حيث تكفلت الولايات المتحدة بتمويل القسط الأول من المشروع بين منطقتي رأس جدير والذهيبة، اللتين تضمان نقطتي عبور مع ليبيا. وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 200 مليون دولار. وكانت تونس قد قامت أيضاً بمد جدار ترابي بطول 250 كيلومتراً على الحدود الشرقية مع ليبيا في فبراير 2016 بهدف الحد من تسلل المتشددين، وكذلك أنشطة المهربين وتهريب الأسلحة إلى داخل التراب التونسي. وتمتد حدود تونس مع ليبيا لنحو 500 كيلومتر.من جانب آخر، أعلن مكتب مجلس نواب الشعب في تونس (برلمان)، أن جلسة منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد، ستجرى يوم الاثنين المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، برئاسة محمد الناصر، رئيس المجلس لتحديد موعد الجلسة العامة التي ستخصص للتصويت على التعديل الوزاري. وكان رئيس الحكومة التونسية دعا أمس الأول، مجلس نواب الشعب، إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه وشمل 13 وزيراً.

وينص الدستور التونسي على أن مجلس نواب الشعب يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد. وتضمن التعديل الوزاري كلا من عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع، ولطفي براهم وزيرا للداخلية، ومحمد رضا شلغوم للمالية، وزياد العذاري للتنمية والاستثمار وسليم شاكر للصحة، وعماد الحمامي للصناعة ، وحاتم بن سالم للتربية، وعمر الباهي للتجارة، وخالد قدور للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وفوزي بن عبد الرحمان للتكوين المهني والتشغيل، ورضوان عيارة للنقل، ومبروك كرشيد وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتوفيق الراجحي وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.