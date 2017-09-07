وزير النقل الروسي: الرحلات إلى مصر قد تستأنف في غضون شهر

موسكو (وكالات)

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أمس، أن شركات الطيران الروسية قد تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر في غضون شهر، عقب توقيع المرسوم الخاص لاستئناف الرحلات. وقال سوكولوف في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك: يكفي أن تتعامل شركاتنا مع هذه المهمة بسرعة، خصوصاً أنهم مستعدون معنوياً لهذه العملية، ولا أعتقد أن الأمر يتطلب وقتاً طويلا وخلال شهر واحد بالضبط سيتم إنجاز المهمة.

وكانت حركة الطيران قد توقفت بين مصر وروسيا منذ نهاية العام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية «إيرباص-321» التابعة لشركة «كوغاليم آفيا» في الجو، فوق منطقة شمال سيناء المصرية، وبعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة على متنها. وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن هذا العمل الإرهابي، الذي راح ضحيته 224 راكباً إضافة إلى طاقم الطائرة.

وتقوم مصر منذ ذلك الحين، بالعمل على رفع مستويات الأمن في المطارات وخصوصاً، شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، فيما تستمر المفاوضات بشكل مواز مع روسيا من أجل استئناف الرحلات الجوية التجارية والسياحية.