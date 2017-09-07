«أطباء بلا حدود» تندد بمعاملة المهاجرين في ليبيا

بروكسل (أ ف ب)

نددت منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية في رسالة مفتوحة إلى الحكومات الأوروبية نشرت أمس، بسوء معاملة يلقاها في ليبيا المهاجرون الذين يحاولون عبور البحر المتوسط، كما نددت بسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة المتهمة بـ «تغذية نظام إجرامي».

وقالت جوان ليو رئيسة منظمة أطباء بلا حدود انترناشونال في الرسالة « إن التمويل الأوروبي الذي يحركه فقط السعي لإبقاء هؤلاء الناس خارج أوروبا، يسعى إلى منع المراكب من مغادرة المياه الليبية، لكن في الوقت نفسه تغذي هذه السياسة نظاماً إجرامياً».

وشددت في مؤتمر صحفي على أن «القادة الأوروبيين متواطئون ونريد ردودهم».

وتحدثت ليو التي كانت زارت «مراكز احتجاز رسمية» في ليبيا، حيث ينقل المهاجرون بعد اعتراضهم من قبل حرس الحدود الليبيين، عن ظروف بالغة السوء وعنابر مكتظة ووسخة وتنقصها التهوية. وقالت «إن الناس يعاملون مثل السلع المعدة للاستغلال» مشيرة إلى حالات اغتصاب وإهانات. وأضافت أن الحكومات الأوروبية يجب ألا تعتبر تراجع عمليات عبور البحر المتوسط في الأسابيع الأخيرة بمثابة نجاح.

وقالت «بالنظر إلى ما يجري في ليبيا فإن مثل هذا (النجاح) يدل في أحسن الأحوال عن إنانية وفي أسوأ الأحوال على تواطؤ في محاولات لتحويل البشر إلى سلعة بأيدي مهربين». وأضافت رئيسة المنظمة «في إطار جهودها لوقف تدفق المهاجرين هل الحكومات الأوروبية على استعداد لتحمل ثمن الاغتصاب والتعذيب والعبودية». وطالبت في المؤتمر الصحفي «على الأقل أن يتوقف إرسال المهاجرين إلى ليبيا التي تشكل كابوساً حالياً».