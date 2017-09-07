خادم الحرمين يزور واشنطن مطلع العام المقبل

واشنطن ، موسكو (وكالات)

يقوم خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مطلع العام المقبل، بزيارة رسمية إلى واشنطن يستقبله خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حسب ما أعلن البيت الأبيض، مؤكداً في بيان أن الزعيمين أجريا اتصالا هاتفياً عرضا فيه «لسبل دفع أهدافهما المشتركة قدماً من بينها تعزيز الأمن والازدهار في الشرق الأوسط». وأضاف البيان انهما «اتفقا على أن يزور الملك سلمان البيت الأبيض مطلع 2018». وكان ترامب قد زار السعودية في مايو الماضي في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، حيث شارك في قمة عربية إسلامية أميركية استضافتها الرياض.

ومن المقرر أن يزور الملك سلمان في النصف الأول من أكتوبر المقبل، روسيا، حسبما أفاد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف في السياق عينه: «لقد وجهت الدعوة إليهم، وأكد الملك نفسه رغبته في زيارة روسيا. ويجري حالياً الحديث عن تحديد موعد مناسب مقبول بالنسبة للقيادة الروسية وللملك. ونأمل في أن تتم هذه الزيارة قريباً،» حسبما نقلت «RT» الروسية المملوكة للدولة.