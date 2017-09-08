الحوثيون يُهجرون سكان قرية «خور» في تعز

صنعاء (الاتحاد)

واصل المتمردون الحوثيون أمس الخميس، ولليوم الثالث على التوالي، تهجير سكان قرية «خور» في منطقة الضباب غرب مدينة تعز اليمنية الغارقة في نزاع دام فجره الحوثيون في أبريل 2015. وقالت مصادر محلية وحقوقية في تعز إن ميليشيات الحوثي أجبرت العشرات من سكان القرية على مغادرة منازلهم والنزوح القسري إلى المجهول. وأضافت أن الميليشيات أطلقت الرصاص الحي لإرهاب السكان المحليين وأرغمتهم على مغادرة منازلهم بغرض التمركز في القرية وتحويلها إلى موقع عسكري بسبب قربها من مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية.

وأدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان «جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية» وحلفائها ضد سكان قرية «خور»، وقال في بيان نقلاً عن عدد من أهالي القرية إن الميليشيات أطلقت النيران على السكان وهددتهم بالقتل في حال عدم مغادرتهم، مشيراً إلى أن الحوثيين هجروا قسراً 15 أسرة تضم عشرات الأشخاص غادروا سيراً على الأقدام إلى مناطق مجاورة.