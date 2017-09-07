«الأمن» في تريم ينقض على مركزلـ «القاعدة»

بسام عبدالسلام (عدن)
ضبطت أجهزة الأمن في اليمن 3 عناصر من تنظيم القاعدة في حين قتل رابع في عملية المداهمة التي نفذتها وحدة متخصصة لمكافحة الإرهاب في مدينة تريم في محافظة حضرموت،جنوب شرق البلاد.
وكشف مصدر عسكري لـ«الاتحاد» أن أجهزة الأمن بمساندة مروحية عسكرية داهمت منزلا صغيرا في حي عيديد تتحصن فيه عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة بينهم نساء، مضيفا أن اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية والعناصر المتحصنة في المنزل ما أسفر عن إصابة جنديين ومقتل أحد تلك العناصر الإرهابية وضبط 3 آخرين فيما تمكن الباقون من الفرار عبر شوارع مجاورة ويجري تعقبهم من قبل القوات الأمنية.
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وأفاد سكان محليون أنهم شاهدوا أكثر من 11 عنصرا ملثما ترافقهم امرأتان أثناء فرارهم من المنزل الذي حاصرته القوات الأمنية، موضحين أن تلك العناصر استقلت سيارة باتجاه عقبة كتبه القريبة من مدينة تريم.
وجاءت العملية عقب أيام من مداهمة منزل في ذات الحي كانت العناصر الإرهابية تتحصن فيه، وعثرت الأجهزة الأمنية في داخله على أسلحة وأحزمة ناسفة وعبوات متفجرة وكتب جهادية وأسلحة قناصة وملابس نسائية ورجالية ومخططات لتنفيذ اغتيالات بحق قيادات محلية وعسكرية وأخرى مدنية في عدد من مدن وادي حضرموت.