«الأمن» في تريم ينقض على مركزلـ «القاعدة»

بسام عبدالسلام (عدن)

ضبطت أجهزة الأمن في اليمن 3 عناصر من تنظيم القاعدة في حين قتل رابع في عملية المداهمة التي نفذتها وحدة متخصصة لمكافحة الإرهاب في مدينة تريم في محافظة حضرموت،جنوب شرق البلاد.

وكشف مصدر عسكري لـ«الاتحاد» أن أجهزة الأمن بمساندة مروحية عسكرية داهمت منزلا صغيرا في حي عيديد تتحصن فيه عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة بينهم نساء، مضيفا أن اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية والعناصر المتحصنة في المنزل ما أسفر عن إصابة جنديين ومقتل أحد تلك العناصر الإرهابية وضبط 3 آخرين فيما تمكن الباقون من الفرار عبر شوارع مجاورة ويجري تعقبهم من قبل القوات الأمنية.

وأشار المصدر إلى أن المنزل الذي تم مداهمته كان يحوي خلايا إرهابية خطيرة من تنظيم القاعدة ويستخدم كمعمل مصغر لصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، لافتا إلى إن الجنود عثروا على كميات خام من مواد متفجرة إلى جانب أسلحة وذخائر ومسدسات كاتمة للصوت تستخدم في تنفيذ الاغتيالات إلى جانب دراجات نارية وملابس عسكرية وقذائف وخرائط لمنشآت ومواقع حكومية وعسكرية وقائمة بأسماء مسؤولين محليين وقيادات عسكرية في وادي حضرموت، إضافة إلى قائمة بأسماء جنود من النخبة الحضرمية المشاركة في الحرب ضد القاعدة في مدن الساحل في المحافظة.

وأفاد سكان محليون أنهم شاهدوا أكثر من 11 عنصرا ملثما ترافقهم امرأتان أثناء فرارهم من المنزل الذي حاصرته القوات الأمنية، موضحين أن تلك العناصر استقلت سيارة باتجاه عقبة كتبه القريبة من مدينة تريم.

وجاءت العملية عقب أيام من مداهمة منزل في ذات الحي كانت العناصر الإرهابية تتحصن فيه، وعثرت الأجهزة الأمنية في داخله على أسلحة وأحزمة ناسفة وعبوات متفجرة وكتب جهادية وأسلحة قناصة وملابس نسائية ورجالية ومخططات لتنفيذ اغتيالات بحق قيادات محلية وعسكرية وأخرى مدنية في عدد من مدن وادي حضرموت.