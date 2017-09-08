الشـرعيـة تتقدم في الجـوف وتصد هجمات في نهـم وتعـز

عقيل الحلالي (صنعاء)

استعادت قوات الشرعية في اليمن المدعومة من التحالف العربي أمس الخميس مواقع جبلية من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محافظة الجوف شمال شرق البلاد. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن قوات الجيش الوطني شنت في وقت مبكّر أمس الخميس هجوماً واسعاً على الميليشيات الانقلابية في جبل حام الاستراتيجي في بلدة المتون جنوب غرب الجوف، مشيرة إلى أن القوات وبإسناد جوي من التحالف العربي تمكنت بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة من استعادة السيطرة على «تبة جراد» في جبل حام حيث توجد قاعدة عسكرية رئيسية للميليشيات. وذكر بيان للجيش اليمني مساء أمس أن القوات الحكومية «حققت تقدما ميدانيا في محور الطويلة والعنبر واستعادت السيطرة على تبة الشهيد جراد»، مؤكداً مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا خلال الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

كما قتل عدد من المتمردين الحوثيين في غارتين جويتين للتحالف العربي دمرتا تعزيزات للميليشيات في المنطقة، بينما تحدثت مصادر في الجيش الوطني عن مقتل خمسة عسكريين، بينهم ضابط، خلال المواجهات . وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة، العقيد عبدالله الأشرف، إن قوات الجيش سيطرت على تبة جراد وقطعت خط إمدادات الميليشيات في منطقتي عنبر والربطة، لافتاً إلى الفرق الهندسية العسكرية بدأت مساء الخميس بإزالة ونزع عشرات الألغام التي كان الحوثيون زرعها في تبة جراد قبل دحرهم منها.

إلى ذلك، أفشلت قوات الشرعية وبدعم جوي من التحالف العربي هجوماً كبيراً للميليشيات لاستعادة مواقع في بلدة نهم شمال شرق صنعاء. وشنت مقاتلات التحالف نحو 11 غارة على مواقع وتحركات للميليشيات الانقلابية في منطقة بران وجبلي القرن والصافح في نهم موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف المتمردين. واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح التي حاولت التقدم للسيطرة على مواقع تابعة للجيش جنوب جبل القرن. وتمكنت القوات الحكومية من إفشال الهجوم بعد ساعات من الاشتباكات خلفت قتلى وجرحى من الجانبين. وأكد متحدث عسكري مصرع مالا يقل عن عشرة من المتمردين في المعارك في محيط جبل القرن بنهم، وقال في بيان نشره موقع الجيش اليمني إن مقاتلي الجيش «كانوا على استعدادٍ تام لهجوم الميليشيا بعد تلقيهم معلومات استخباراتية باستعدادات للميليشيا الانقلابية» التي أكد أنها تكبدت خسائر في العتاد خلال هجومها الفاشل.

وفي تعز ثالث مدن البلاد، أحبطت قوات الشرعية هجوماً للميليشيا في منطقك البركنة ببلدة مقبنة غرب المحافظة (جنوب غرب) بعد ساعات من الاشتباكات أسفرت عن مصرع 13 حوثياً وإصابة 15 آخرين، بحسب قائد قوات الجيش في مقبنة، حميد الخليدي.

وذكر الخليدي، في بيان، أن جنديين قتلا خلال المواجهات مع الميليشيات في منطقة البركنة الاستراتيجية وحررتها القوات الحكومية مؤخراً التي تواصل تقدمها في منطقتي الهاملي ويختل شمال بلدة موزع ومدينة المخا حيث دمرت سبع غارات للتحالف، الخميس، مواقع للمتمردين هناك.

كما قتل عدد من المتمردين ودمرت مركبة عسكرية تابعة لهم بقصف مدفعي للقوات الحكومية استهدف مواقع للميليشيات في منطقة حذران غرب مدينة تعز، بينما لقي ستة حوثيين مصرعهم بنيران الجيش الوطني في منطقة الزنوج شمال المدينة التي شهد محيطها الشرقي معارك واشتباكات تخللها قصف عشوائي للميليشيات على مناطق سكنية. وجدد الطيران العربي أمس غاراته على مواقع للميليشيات في مدينتي حرض وميدي الحدوديتين مع السعودية في محافظة حجة (شمال غرب)، وشن ست غارات على بلدتي باقم وشدا في صعدة معقل الحوثيين أقصى شمال اليمن.