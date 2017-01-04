نهيان بن زايد: «جسدك أمانة» دعوة حقيقية لتغيير أنماط وسلوكيات الحياة

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت المبادرة الوطنية «جسدك أمانة»، والتي تنظمها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة رسمياً، والتي تستمر نحو 12 شهراً، تزامناً مع أجندة الصحة العالمية ووزارة الصحة في الدولة، لتتوافق المواضيع المطروحة مع المبادرات والحملات والفعاليات العالمية، في خطوة نموذجية واعدة وبأسلوب غير مسبوق في مجال المبادرات التي تُعنى بالتوعية الصحية والبدنية، حيث سيتم تسليط الضوء على العديد من المواضيع من خلال فعاليات متنوعة بالتعاون مع مختلف المؤسسات المختصة في مجال الصحة والرياضة؛ بهدف خفض معدل الأمراض المزمنة والسلوكيات السلبية لدى بعض أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية، وتثقيفهم بكيفية الوقاية منها.

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، قد أكدت أن هذه المبادرة جاءت لنشر الثقافة الصحية والرياضية بين المواطنين، لمدة عام كامل، وهي أول حملة تربط الرياضة بالصحة، وتكون على مستوى الوطن، وتعتمدها منظمة الصحة العالمية.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أهمية حملة «جسدك أمانة» التي أطلقتها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تحت رعاية القيادة العامة للقوات المسلحة، التي تمثل ركيزة رئيسية ودعوة حقيقية لعموم فئات المجتمع لتغيير أنماط وسلوكيات الحياة اليومية، والاعتماد على ممارسات إيجابية نافعة تساهم في الحد من الظواهر السلبية والعوائق الصحية.

وأشاد سموه بالدور البارز للقيادة العامة للقوات المسلحة، بإطلاق المبادرات التوعوية والصحية والبرامج التثقيفية المجتمعية، التي تساعد لتخريج أجيال قادرة على خدمة الوطن بأفضل صورة، مبيناً سموه أن اهتمام هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بمثل هذه الحملات والبرامج الداعمة لمجتمع واعٍ ومثقف رياضياً وصحياً، تنم عن درايتها التامة بضرورتها القصوى ومسؤوليتها المشتركة مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة نحو ترسيخ المفاهيم الصحية والسلوكيات الإيجابية، معبراً سموه عن إعجابه بدور الحملة في تحديد أهدافها عبر برامجها التي تمتد لعام كامل، حيث تقدم في كل شهر برامج تثقيفية لرفع مستوى الوعي بأهمية ودور الرياضة والتي تساهم حتماً في توعية فئات المجتمع على اتباع الممارسات اليومية الصحية وتغيير سلوكيات الحياة اليومية نحو واقع أفضل.