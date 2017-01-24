غينيا تمنح رئيس غامبيا السابق اللجوء السياسي

كوناكري - غينيا (وكالات)

أكد المتحدث باسم الحكومة الغينية أوجيو نزي أوبيانغ، أن بلاده منحت الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع حق اللجوء السياسي على أراضيها. وقال أوبيانغ للصحفيين مساء أمس الأول، إن رئيس غينيا الاستوائية تيودورو مباسوغو «أبلغ مجلس الوزراء بقرار الدولة استقبال رئيس الجمهورية الغامبية السابق يحيى جامع كلاجئ سياسي». وتابع المسؤول الغيني قوله إن الرئيس مباسوغو أقنع جامع «بتجنب أي مواجهة مسلحة»، موضحا أن جامع «وافق على القدوم إلى غينيا الاستوائية البلد الشقيق، الذي يؤمن له كل الضمانات الأمنية والإقامة الهادئة».