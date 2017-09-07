انفجاران شمسيان.. عطلا الملاحة والاتصالات

واشنطن (أ ف ب)







وقع انفجاران شمسيان قويان أمس الأول كان ثانيهما الأقوى منذ بدء هذه الدورة من نشاط الشمس في ديسمبر 2008، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا». وقد رصدت هذه الإشعاعات القادرة على التأثير على عمل الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات وأنظمة «جي بي اس»، إضافة إلى أنظمة التوزيع الكهربائي من خلال بلوغ الغلاف الجوي العلوي للأرض، من القمر الصناعي «سولار ديناميكس اوبزرفتوري» التابع لوكالة الفضاء الأميركية عند الساعة 09,10 بتوقيت غرينيتش و12,02 ت غ على التوالي. وحسب مركز توقعات الأرصاد الجوية الفضائية، أدت هذه الانفجارات الشمسية إلى تعطيل الاتصالات الراديوية العالية التردد خلال ساعة لجهة الأرض في مواجهة الشمس، إضافة إلى الاتصالات على تردد منخفض المستخدمة في الملاحة. وحصل الانفجاران في منطقة ناشطة من الشمس وقع فيها انفجار شمسي متوسط القوة في الرابع من سبتمبر، وتسجل الدورة الشمسية الحالية التي انطلقت في ديسمبر 2008، تراجعاً واضحاً في قوة نشاط الشمس ما يفتح الطريق أمام ما يعرف بالحد الأدنى للطاقة الشمسية. وتستمر الدورات الشمسية في المعدل 11 عاماً، وفي نهاية مرحلة النشاط الشمسي، تصبح هذه الانفجارات أكثر ندرة لكن من الممكن أن تكون قوية.