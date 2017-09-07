جورج مايكل يغني بعد وفاته!

لندن (أ ف ب)

تبث هيئة «بي بي سي» الخميس أغنية غير معروفة للفنان جورج مايكل، بعد أكثر من ثمانية أشهر على وفاته.. وستبث الأغنية، وهي من إنتاج «سوني ميوزيك» خلال برنامج «كريس ايفانز بريكفاست» عبر «بي بي سي راديو 2».

وتوفي جورج مايكل في 25 ديسمبر 2016 عن 53 عاماً من ضمور في عضلة القلب أو من تراكم الدهن في خلايا الكبد، ودفن نهاية مارس خلال مراسم خاصة في شمال لندن، بعد تحقيق دام عدة أسابيع خلصت في ختامه الشرطة إلى أنه قضى من ميتة طبيعية. وعلى موقعه الإلكتروني أكدت شقيقتاه ميلاني ويودا أنهما ترغبان في مواصلة عمله الفني من خلال «تشارك» إرثه الموسيقي «كما كان ليرغب».. وكان الفنان الذي باع أكثر من مئة مليون أسطوانة يحضر لألبوم وثائقي عن حياته بعد سنوات ابتعد خلالها عن الحياة الفنية.