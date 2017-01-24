اختتام اجتماعات بشأن مخرجات القمة الخليجية - البريطانية

الرياض (وام)

اختتمت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس، اجتماعات مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وتم خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها، في ضوء مخرجات القمة الأولى بين الجانبين التي عقدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في البحرين في ديسمبر الماضي مع تريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة. وقال عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات: «إن هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الجانبين على سرعة تنفيذ هذه المخرجات، والاتفاق على الخطوات اللازمة والآليات المناسبة لتنفيذها، بما يساهم في تطوير التعاون في المجالات كافة، بالشكل الذي يعكس العلاقات بين الدول الأعضاء والمملكة المتحدة».