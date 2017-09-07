تايلاند.. أمل آسيا في فصيلة النمور

بانكوك (د ب أ)

صرحت منظمة عالمية معنية بالحياة البرية أمس، أن تايلاند هي أمل منطقة جنوب شرق آسيا فيما يتعلق بتربية النمور، مشيرة إلى اكتشاف نمور وأشبال نمور مؤخرا في متنزه للحياة البرية شمال تايلاند.

وقالت رونجنابا فونجامبا، وهي باحثة في «الصندوق العالمي للحياة البرية»، إن «تايلاند هي الأمل الأفضل في جنوب شرق آسيا. لم يعد من الممكن العثور على نمور في كمبوديا أو فيتنام أو لاوس، كما أن الاستكشاف صعب في ميانمار بسبب وضعها السياسي».

وجاء اكتشاف ستة أشبال جديدة و10 نمور كاملة النمو نتاجاً لمشروع حماية مشترك استمر أعواماً بين الصندوق العالمي للحياة البرية والإدارة التايلاندية للحفاظ على المتنزهات الوطنية والحياة البرية والنبات، والذي أجري في متنزه ماي وونج الوطني شمال تايلاند.

وقالت رونجنابا:«لقد عثرنا على ستة أشبال جديدة في أحدث مسح لنا أجري العام 2016، وهي أنباء جيدة للغاية في الحقيقة.. إنها إيماءة للأمل».