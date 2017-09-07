مقاسات المضيفات.. في ساحة القضاء

موسكو (وكالات)

منع القضاء الروسي شركة الطيران الروسية العامة «ايروفلوت» من فرض شروط على مقاسات المضيفات.. وكانت مضيفتا طيران رفعتا شكوى إلى المحكمة البلدية في موسكو، التي اعتبرت أنه لا يمكن تطبيق أحد بنود النظام الداخلي للشركة الذي يمنع أن يتجاوز مقاس المضيفات قياس 48 الروسي «42 حسب مقاسات غالبية الدول الأوروبية» على ما جاء في بيان صادر عن المحكمة.

وفرضت على الشركة دفع تعويض قدره خمسة آلاف روبل «73 يورو» إلى المضيفتين بسبب الضرر المعنوي اللاحق بهما. إلا أن المحكمة لم تصف هذا البند في النظام على أنه تمييزي فأعربت «ايروفلوت» عن ارتياحها للحكم على ما ذكرت وكالة «تاس» للأنباء..وقالت الشركة إنها ستعدل نظامها الداخلي.

وتعتبر العديد من دول العالم أن سن الـ18 هو السن القانوني للعمل، في حين أن أغلب شركات الطيران العربية حددت السن في 21 سنة. وتفضل معظم شركات الطيران توظيف الأشخاص العزب بحكم طبيعة العمل الذي لا يحدد أي أوقات محددة، ويتوجب على مقدم الطلب لديها أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية كحد أدنى، على أن تُعطى الأولوية للمتخصصين في مجال إدارة الفنادق والمجالات الطبية كالممرضين والصيادلة والأطباء.

وترى شركات الطيران في الطول والوزن مؤهلاً لقبول المضيف الجوي، إذ أن هناك بعضاً من معدات الطوارئ تكون مخزونة في خزائن مرتفعة، وكذلك فإن التعامل مع حالات الطوارئ يحتاج إلى لياقة جسدية عالية وقوة بدنية.

وتعد الأميركية إلين تشيرتش أول مضيفة ظهرت على متن طائرة في العام 1930.. وكانت الين تعمل كممرضة في مدينة سان فرانسيسكو وتتدرب لتصبح طيارةً.. وبعد حصولها على رخصة قيادة طائرة تقدمت تشيرتش للعمل، وقد جاء طلب التقدم للعمل الذي أتت به الممرضة الين تشيرتش في أوانه، حيث قررت إدارة شركة الطيران أن وجود فتاة تستقبل الركاب على متن الطائرة سيكون دعاية جيدة للشركة، كما أن حضور طبيبة في الطائرة خلال الرحلة سيصبح عاملاً إضافياً لضمان طمأنينة الركاب.