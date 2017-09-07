علاج مضاد يلجم كولسترول الرجال

واشنطن (أ ف ب)

سمح علاج مضاد للكولسترول بتقليص خطر الوفاة بنسبة 28 في المئة لدى الرجال غير المصابين بأمراض قلبية وعائية ظاهرة، لكنهم يعانون معدلات مرتفعة من هذا النوع الدهني «السيئ»، على ما أظهرت نتائج أطول دراسة من نوعها على الإطلاق.

وتستند الدراسة إلى بيانات جمعت على مدى عشرين عاماً متأتية من تجربة سريرية أجريت على 5529 رجلا، وكان الهدف منها قياس آثار الستاتينيات وهي مضادات للكولسترول، بالمقارنة مع دواء وهمي.. وكان يسجل لدى نحو 2500 من هؤلاء في مطلع الدراسة معدل كولسترول «ال دي ال» «المعروف بالكولسترول السيئ» أعلى من 190 ميليغراماً لكل ديسيلتر دم من دون إشارة ظاهرة لأمراض في الشرايين التاجية. والمعدل الطبيعي لكولسترول «ال دي ال» يجب أن يكون أدنى من 100 ميليغرام لكل ديسيلتر.

وخلص الباحثون إلى أن الرجال الذين تناولوا نوعاً من الستاتينيات بواقع 40 ميليغراماً في اليوم من مادة بارافاستاتين «برافاشولس، لاحظوا تقلصاً بنسبة 27 في المئة لخطر الإصابة بأمراض قلبية وعائية و28 في المئة لخطر الوفاة من هذا المرض مقارنة مع أولئك الذين عولجوا بدواء وهمي.

كذلك تراجع خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، أو بجلطة دماغية بنسبة 25 في المئة.