مشروع عقوبات أميركي ضد إيران

واشنطن (وكالات)

تقدم 3 نواب جمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول، بمشروع عقوبات جديدة «غير نووية» ضد إيران بسبب «استمرار دعمها للإرهاب وتطوير الصواريخ البالستية المحظورة».

ووفقاً لموقع «نيوز ماكس» الأميركي الإخباري، فقد أعد مشروع كل من ماركو روبيو وجون كورنين وتد يونغ، بهدف فرض عقوبات مالية واقتصادية شديدة ضد أفراد ومؤسسات إيرانية متورطة بدعم الإرهاب، وبرنامج إيران لتطوير الصواريخ البالستية. وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، في بيان صحفي، إنه «بعد سنوات من إعطاء الامتيازات والمرونة من طرف واحد تجاه إيران من قبل الإدارة السابقة، آن الأوان لتتخذ أميركا عملاً جاداً ضد إيران».

أما السيناتور يونغ، عن ولاية إينديانا، فأكد أن «تطوير إيران للصواريخ البالستية يعتبر تهديداً لحلفاء أميركا وللقوات الأميركية الموجودة في المنطقة وحتى الأراضي الأميركية». من جهته، طالب السيناتور كورنين عن ولاية تكساس، كلا من الكونغرس والرئيس الأميركي لفرض العقوبات على إيران «بشكل يؤدي إلى نتائج حقيقية».