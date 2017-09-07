«الجناح الوطني» ينشط فنياً في بينالي البندقية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية تكليف الفنانة والكاتبة الإماراتيّة هند مزينة ،تنظيم سلسلة من الفعاليات والجلسات الحواريّة التي تتناول أهم مواضيع التقييم الفني، بالتناغم مع سياق معرض «حجرة، ورقة، مقص: ممارسات اللعب والأداء» الذي يستكشف مفاهيم «اللعب والأداء» في الممارسات الفنية، عبر تقديم أعمال لخمسة فنانين معاصرين يتخذون من دولة الإمارات مقراً لهم. وستشمل هذه السلسلة، التي ستحمل عنوان «مفهوم الانتماء والوطن: الطعام، الموسيقى، الرياضة»، على جلسات مناقشة وحوارات فنيّة، إضافة إلى عروض لسلسلة الأفلام، وذلك في أبوظبي ودبي والشارقة.

وقالت خلود العطيات، مدير الفنون والثقافة والتراث في «مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان» التي تتولّى مهام المفوّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: «ينظم الجناح الوطني سلسلة فعاليات مرافقة لمعرض الجناح الوطني في البندقية، والتي ستقام في ربوع الوطن، وتشمل مناقشات وندوات حوارية وعروضاً للأفلام. وقد وجهنا الدعوة للعديد من المؤسسات الثقافية المحلية من أجل المشاركة ومناقشة أهم مواضيع التقييم الفني للمعرض التي تندرج ضمن برامجها، وقمنا أيضاً بتكليف الفنانة هند مزينة إعداد وتطوير البرنامج الخاص بالجناح الوطني الإماراتي، وذلك بهدف مواصلة الحوار حول مواضيع التقييم الفني عبر تنظيم مجموعة متميزة من الفعاليات التي ستُقام طوال فصل الخريف. وهند فنانة وكاتبة إماراتيّة حرصت على تطبيق مفاهيمها ووجهات نظرها الفريدة لاستكمال هذا المشروع على أكمل وجه» وهي قالت : «تمثل سلسلة الفعاليات هذه استكمالاً للمواضيع المختلفة التي يتناولها معرض «حجرة، ورقة، مقص: ممارسات اللعب والأداء»، كما أنها تستكشف مدى مساهمة الطعام والموسيقى والرياضة في ترسيخ الشعور بالانتماء إلى وطن ومجتمع».