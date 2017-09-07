حاكم الشارقة: «المخطوطات الإسلامية» صرح ثقافي يضيء على التاريخ الإسلامي

الشارقة (الاتحاد)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مبنى دار المخطوطات الإسلامية في الجامعة القاسمية .

وبعد إزاحة الستار التقليدي إيذاناً بافتتاح المبنى، تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة ما يضمه المبنى من مرافق وقاعات ومخطوطات ثرية، بما تحويه من علوم إسلامية ومعارف تعود إلى مئات السنين. واطلع سموه على المخطوطات المعروضة في بهو المبنى، والتي تضم أقدم المخطوطات العائدة في تاريخها إلى القرن الخامس الهجري.

وتعتبر المخطوطات والوثائق الموجودة من أنفس المخطوطات التاريخية التي جمعها صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زياراته لدول العالم المختلفة، وأهداها إلى دار المخطوطات الإسلامية التي تضم أربع مجموعات من المخطوطات الإسلامية الأصلية النادرة، تنوعت ما بين كتب في الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية وعلوم الفلك والرياضيات والطب والصيدلة، إلى جانب مصاحف مخطوطة أصلية نادرة.

وتضم الدار عدداً من القاعات والمختبرات والأقسام الفنية منها مختبر المعالجة والتعقيم والترميم، والمسح الضوئي للمخطوطات، وقسم تجليد المخطوطات، وقسم الفهرسة والتصنيف. أما الأقسام الخدمية فتضم قاعة البحث والاطلاع الرقمي، وقاعة الاطلاع على المخطوطات الأصلية، وخدمات الطباعة الرقمية، وقاعة التحقيق والنشر. ولحفظ الوثائق والمخطوطات تحتوي الدار على قاعة لحفظ المخطوطات وقاعة لحفظ الكتب النادرة والوثائق وقاعة لحفظ الدوريات.