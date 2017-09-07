دل بوترو يبدد أحلام فيدرر

نيويورك (أ ف ب)

بدد الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو حلم السويسري روجيه فيدرر بإحراز لقبه الكبير الثالث خلال العام الحالي، بفوزه عليه 7-5 و3-6 و7-6 (10-8) و6-4 في الدور ربع النهائي من بطولة الولايات المتحدة في كرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، في حين بلغت 4 أميركيات الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1981.

وكان فيدرر، صاحب 19 لقباً كبيراً في مسيرته المظفرة، يمني النفس بإحراز لقب البطولة الأميركية بعد تتويجه في أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي وبطولة ويمبلدون في يوليو الماضي، علما بانه لم يشارك في بطولة رولان جاروس.

وكان دل بوترو وضع حدا لسيطرة فيدرر على لقب فلاشينج ميدوز من 2004 إلى 2008 بالفوز عليه في نهائي عام 2009، ومنذ ذلك التاريخ لم يتمكن السويسري من إحراز اللقب في نيويورك.

كما أن دل بوترو حرم فيدرر من استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الذي سيبقى في حوزة الإسباني رافايل نادال الذي بلغ نصف النهائي للمرة السادسة في البطولة الأميركية.