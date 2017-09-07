نجوم «الملكي» الأغلى وبرشلونة الوصيف

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يتوقف نفوذ وهيمنة نادي ريال مدريد الإسباني عند مجرد السيطرة على الكرة الأوروبية خلال العامين الأخيرين، بفوزه مرتين متتاليتين بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، وإنما امتدت أيضا هذه السيطرة على مستوى القيمة السوقية للاعبي الفريق الملكي..

ففي إحصائية أخيرة لموقع «ترانسفير ماركت» المهتم بأسعار النجوم وتقييمهم مادياً سواء خلال سوق الانتقالات الصيفية والشتوية السنوية أو خارجها، جاء فريق ريال مدريد في المقدمة، إذ إنه يملك لاعبين يعتبرون الأغلى في العالم، حيث يبلغ إجمالي قيمتهم السوقية 774 مليون يورو، بينما يأتي نادي برشلونة في المركز الثاني من حيث قيمة لاعبيه السوقية، إذ تبلغ 737 مليون يورو، بفارق 37 مليون يورو فقط عن النادي الملكي، وذلك في ضوء تأثر البارسا برحيل نجمه نيمار إلى سان جيرمان.

ويأتي في المركز الثالث نادي تشيلسي الانجليزي، حيث تبلغ قيمة لاعبيه السوقية حسبما ذكر موقع «ترانسفير ماركت» 644 مليون يورو، أي أقل من ريال مدريد بمبلغ 130 مليون يورو.

أما على مستوى المنتخبات، فقد ذكر الموقع أن منتخب فرنسا هو الأغلى قيمة سوقية بالنسبة لنجومه، حيث تبلغ مليار يورو بالتمام والكمال، ويرجع ذلك إلى المبالغ الكبيرة التي دفعت ثمنا لنجوم منتخب «الديوك» في الآونة الأخيرة مثل كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان (180 مليون يورو)، وعثماني ديمبلي من بروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة الإسباني مقابل 145 مليون يورو..

وأيضا ارتفاع القيمة التسويقية الافتراضية لنجومه الذين لم ينتقلوا من أنديتهم خلال الميركاتو الصيفي الأخير، مثل أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، الذي حالت العقوبات الموقعة على ناديه الإسباني دون إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد، وتوماس ليمار لاعب موناكو الفرنسي، والذي كان محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل برشلونة وأرسنال الذي تعثرت صفقة انتقاله إليه خلال الميركاتو الأخير.