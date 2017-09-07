53 حكماً و5 مراقبين لإدارة مباريات موسم أقوياء اليد

رضا سليم (دبي)

يشارك 53 حكماً و5 مراقبين في إدارة مباريات دوري أقوياء اليد في الموسم الجديد، ومن أبرز الحكام، عمر الزبير ومحمد النعيمي، ومن المراقبين محمد نادر وجمال سيف وأحمد حسن، وستقوم لجنة الحكام بعقد ورشة عمل في الاتحاد يومي الأحد والاثنين المقبلين لجميع الحكام، فيما ستقد ورشة عمل للمراقبين الخمسة يوم الثلاثاء المقبل لشرح الأمور الفنية الخاصة بقوانين التحكيم من أجل تجهيز الجميع لضربة البداية 14 سبتمبر الجاري.

وقررت لجنة الحكام تأجيل الدورة التدريبية للحكام، والتي كان مقررا إقامتها الأسبوع المقبل إلى يناير المقبل، خلال فترة توقف الدوري لمشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية بكوريا الجنوبية، وجاء قرار التأجيل من أجل إتاحة الفرصة لحضور عدد من المحاضرين الدوليين في التحكيم.

وكانت لجنة الحكام قد عقدت اجتماعا أمس الأول بمركز إعداد القادة بدبي، للوقوف على استعدادات الموسم الجديد، بحضور محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد ونبيل عاشور الأمين العام للاتحاد ومحمد الحوسني عضو مجلس الإدارة وياسر سليم سكرتير لجنة الحكام، وياسر لبيب السكرتير الفني للاتحاد، بجانب عدد من الحكام، وتم مناقشة الأمور الخاصة بالحكام واستعداداتهم للموسم الجديد.

وأكد محمد عبدالكريم جلفار دعمه لجميع الحكام مطالبا الجميع ببذل أقصى الجهد من أجل الخروج بالموسم إلى بر الأمان، وفتح رئيس الاتحاد باب النقاش من أجل الاستماع للحكام وكل الملاحظات والآراء الخاصة باللعبة وطلبات الحكام في الموسم الجديد.