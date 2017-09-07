العواني يشيد بإنجازات نادي أبوظبي للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الإنجازات التي يسجلها لاعبو ولاعبات نادي أبوظبي للشطرنج في مختلف المحافل والبطولات القارية والدولية، مؤكداً أن النجاحات التي تحققها اللعبة تعود للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير في الاستثمار ببناء الإنسان وتعزيز مقدراته وإمكانياته، وتوفير كل مساحات التميز والإبداع له في مختلف المجالات ومنها قطاع الرياضة.

وأشاد العواني باللاعبة العالمية روضة السركال التي حققت إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية ولعبة الشطرنج، وتوّجت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين تحت 8 سنوات، التي أقيمت في البرازيل، كما أشاد بإنجاز لاعب نادي أبوظبي للشطرنج عمران أحمد الحوسني الذي فاز بذهبية بطولة غرب آسيا لفئة تحت 18 سنة التي أقيمت في مدينة كولومبو بسريلانكا.

وأوضح «الإنجازان تحققا وسط حضور دولي كبير في البطولتين، ما يدل على أن مستوى لعبة الشطرنج في الإمارات في ارتفاع مستمر، مشيراً إلى أن الإنجازات الجديدة تدعم خطط مجلس أبوظبي الرياضي ورؤيته الطموحة الرامية لدعم للشطرنج، متمنياً النجاح والتوفيق لنجوم وأبطال نادي أبوظبي للشطرنج والمنتخب في مهماتهم القادمة، داعياً لتقديم أقصى العطاءات والجهود من أجل رفع علم الإمارات عالياً خفاقا في مثل هذه الفعاليات العالمية.

من جانب آخر، أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة بإنجازات أبطال الإمارات للشطرنج خلال بطولة العالم للفئات العمرية تحت 8، و10، و12 سنة للذكور والإناث بالبرازيل التي شهدت مشاركة 40 دولة وتألقت فيها لاعبة النادي روضة السركال التي حصدت الميدالية ذهبية تحت 8 سنوات برصيد 9.5 نقطة من 11 جولة بعد 8 انتصارات وثلاثة تعادلات وبدون أي خسارة لتظفر باللقب العالمي عن جدارة وتعيد شطرنج الإمارات إلى منصة التتويج العالمي بعد غياب 36 عاماً وبهذا الإنجاز العالمي رفعت روضة السركال تصنيفها العالمي بمعدل 70 مركزاً لتصل إلى تصنيف دولي 1320 ومعدل أداء 1440 بعد أن وفر النادي وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي الإعداد الجيد لها لخوض ذلك التحدي العالمي.

كما أشاد بفوز لاعبه عمران أحمد الحوسني بذهبية بطولة غرب آسيا تحت 18 سنة وبالنتائج الرائعة التي تحققت خلال مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج الـ 24 حيث يقام حفل خاص لتكريم أبطال الإمارات نجوم النادي.