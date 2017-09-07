المجالي يستقيل من تدريب منتخب الملاكمة

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تقدم عمر المجالي المدير الفني لمنتخب الملاكمة باستقالته من تدريب المنتخب، وذلك بعد توليه المهمة لمدة 3 سنوات متتالية بدأت من 2014، وقد قبل الاتحاد الاستقالة وكلف المدرب المواطن محمد مصبح، والأوزبكي حسان محمدوف بشكل مؤقت بقيادة المنتخب، لحين دراسة الأمر وتحديد الأولويات في المرحلة المقبلة والمستهدفات المنتظرة على ضوء الاستراتيجية التطويرية التي أقرها الاتحاد ضمن أجندة مجلس إدارته الجديد.

من جهته، تقدم أنس العتيبة رئيس الاتحاد بالشكر للكابتن عمر المجالي على جهوده مع المنتخب طوال الفترة الأخيرة، وقال: نقدر أسبابه الخاصة التي دفعته للاستقالة، ونتمنى له التوفيق في المستقبل، وفي ظني أنه كان يطمح في تحقيق إنجاز أكبر في بطولة آسيا للناشئين التي أقيمت بالفلبين، والتي حصلنا فيها على ميدالية برونزية واحدة عن طريق اللاعب نواف مصبح، مشيراً إلى أن هناك عملية تقييم شاملة سوف تحدث للمردود الفني للمنتخبات في المرحلة الأخيرة، مع وضع أطر جديدة ومقترحات وتوصيات تعزز من فرص التأهل لأولمبياد طوكيو، باعتبارها واحدة من أهم أهداف الاتحاد في دورته الحالية.

وقال: مجلس إدارة الاتحاد سوف يعقد اجتماعاً مهماً خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه لمناقشة الكثير من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وعلى رأسها آليات تطوير اللعبة من خلال نشرها، وضرورة تأسيس أكاديميات للعبة في مختلف إمارات الدولة، وتنشيط الاستثمار والتسويق لتحقيق شراكات مع القطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم للعبة من أجل تحقيق الطفرة المأمولة في المستقبل والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 من خلال لاعب أو أكثر.

وتحدث العتيبة عن التحديات التي تواجهها اللعبة، وقال: عدم الإقبال على ممارسة اللعبة في الأندية والمراكز بالشكل المطلوب من أهم التحديات، وهو الأمر الذي سنعمل من أجل إيجاد العلاج له، من خلال تأسيس أكاديميات خاصة، وكذلك قلة عدد ساعات التدريب من التحديات المهمة أيضاً، حيث إن اللاعب في أوزبكستان وكازاخستان يتدرب من 30 إلى 40 ساعة أسبوعياً، في حين يتدرب لاعبنا من ساعتين إلى 10 ساعات أسبوعياً، وبالتالي فإن التفوق يكون تلقائياً للاعب الأكثر ساعات تدريبية، وهذا أمر منطقي، وأنا لا أجد حلاً مناسباً للتعامل مع كل هذه التحديات إلا بتأسيس الأكاديميات الخاصة وتوفير وسائل الدعم اللازمة لتكوين وصناعة الأبطال.

وتابع: سنناقش موقف مشاركتنا في البطولة العربية التي ستقام في المملكة الأردنية الهاشمية نوفمبر المقبل، وسوف نتدارس الموقف من كل الأوجه لاتخاذ القرار المناسب.