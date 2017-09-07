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ينطلق 23 سبتمبر بفيرونا

250 فارساً وفارسة في مونديال الشباب والناشئين للقدرة
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تاريخ النشر: الجمعة 08 سبتمبر 2017

دبي (الاتحاد)

ينطلق في محافظة فيرونا بإيطاليا 23 سبتمبر الجاري، سباق بطولة العالم للقدرة للفرسان الشباب والناشئين، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية ورعاية ميدان الذي يقام على مدى يومين، ويخوض التحدي 250 فارساً وفارسة.

ويتوقع أن يشارك في البطولة التي تستأثر بأضواء اليوم الافتتاحي لمهرجان إيطاليا للقدرة، نخبة من أفضل الفرسان تحت 21 سنة، والذين خاض الكثير منهم منافسات في مختلف أنحاء أوروبا في إطار استعداداتهم لهذه البطولة.

وتقام البطولة في ميادين باركو جياردينو المصنفة ثاني أجمل المتنزهات الخضراء في أوروبا.

ومن المنتظر أن يكون اليوم الثاني حافلاً بالإثارة والحيوية، كونه يضم ثلاثة سباقات من بينها سباق كأس ميدان إيطاليا المفتوحة (نجمتان)، وسباق كأس ميدان إيطاليا للسيدات (نجمتان)، وكأس ميدان إيطاليا المفتوحة (نجمة).

وتحتفظ منطقة باركو سيجروتا الواقعة في مدينة فاليجيو سول مينيكو بتقاليد استضافة أرفع سباقات القدرة، حيث احتضنت بطولة العالم للخيول الصغيرة للفروسية 2013، وبطولة أوروبا للشباب والناشئين 2014، وبطولة العالم للخيول الصغيرة 2015، وجميعها بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية. ... المزيد
     
 

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