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«دي زيدان» و«دي خطاف» يتوجان بـ «اللون الأصفر»

ذهبيتان وفضيتان لمربط دبي في إيطاليا والتشيك
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تاريخ النشر: الجمعة 08 سبتمبر 2017

دبي (الاتحاد)

أحرز مربط دبي للخيول العربية 4 ميداليات «ذهبيتين وفضيتين» خلال مشاركته في بطولتين لجمال الخيول العربية الأصيلة أقيمتا في إيطاليا وجمهورية التشيك.

وحصد المربط ذهبيتين في مسابقتي الأمهر بعمر السنة والأفحل في بطولة في بيرجامو الإيطالية، ونال المهر «دي زيدان» ابن الفحل «اف ايه ال رشيم» والفرس «رينزا اليلان» الميدالية الذهبية، في ظهوره الأول ممثلاً للإنتاج المحلي للمربط.

ومن أصغر الإنتاج إلى مسابقة الأفحل التي اشتعلت فيها المنافسة بين أفضل الخيول الأصيلة في بطولة بيرجامو،

وانتزع الفحل «دي خطاف» ابن الفحل «رويال كالرز» والفرس «دي جوان»، المركز الأول والميدالية الذهبية، ويعتبر الفوز الذهبي للفحل «دي خطاف» الثاني في رصيده ببطولة بيرجامو التي تحتفظ له بلقب ذهبي في نسخة العام 2014، حين كان «دي خطاف» قد ذاق طعم الذهب في البطولة متوجاً في مسابقة الأمهر بعمر السنتين إلى جانب المهرة «دي دانات»، فضلاً عن مركز وصافة للمهرة «دي شهيرة» وبرونزية لمهرة «دي مزايا».

وحصد المربط ميداليتين فضيتين في بطولة براغ الدولية بجمهورية التشيك، حيث انتزعت المهرة «دي فضة» ابنة الفحل «شنغهاي» والفرس «دي جوان» فضية المهرات بعمر السنة بعد إحرازها فضية في بطولة فيشي الدولية الماضي. ... المزيد
     
 

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