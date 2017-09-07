ذهبيتان وفضيتان لمربط دبي في إيطاليا والتشيك

دبي (الاتحاد)

أحرز مربط دبي للخيول العربية 4 ميداليات «ذهبيتين وفضيتين» خلال مشاركته في بطولتين لجمال الخيول العربية الأصيلة أقيمتا في إيطاليا وجمهورية التشيك.

وحصد المربط ذهبيتين في مسابقتي الأمهر بعمر السنة والأفحل في بطولة في بيرجامو الإيطالية، ونال المهر «دي زيدان» ابن الفحل «اف ايه ال رشيم» والفرس «رينزا اليلان» الميدالية الذهبية، في ظهوره الأول ممثلاً للإنتاج المحلي للمربط.

ومن أصغر الإنتاج إلى مسابقة الأفحل التي اشتعلت فيها المنافسة بين أفضل الخيول الأصيلة في بطولة بيرجامو،

وانتزع الفحل «دي خطاف» ابن الفحل «رويال كالرز» والفرس «دي جوان»، المركز الأول والميدالية الذهبية، ويعتبر الفوز الذهبي للفحل «دي خطاف» الثاني في رصيده ببطولة بيرجامو التي تحتفظ له بلقب ذهبي في نسخة العام 2014، حين كان «دي خطاف» قد ذاق طعم الذهب في البطولة متوجاً في مسابقة الأمهر بعمر السنتين إلى جانب المهرة «دي دانات»، فضلاً عن مركز وصافة للمهرة «دي شهيرة» وبرونزية لمهرة «دي مزايا».