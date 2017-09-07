أبوظبي (الاتحاد)

واصلت خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انتصاراتها في الساحة العالمية، حيث توجت المهرة «بلقيس» بإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة جان بابتست هاميل، بطلة لسباق بري موناليزا المخصص للخيول العربية الأصيلة «مهرات» لمسافة 2000 متر البالغة جائزته المالية 16 ألف يورو، والذي أقيم أمس الأول بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي.

وشارك في السباق الذي أقيم على المضمار العشبي 16 مهرة أغلبهن لم يشاركن في السباقات، ونسبة لمسافة السباق الطويلة، كان على الفرسان اتباع تكتيك يتناسب مع هذه المسافة وتوزيع جهود الخيول.

وجاء السباق قوياً منذ البداية، ولكن في المراحل النهائية انحصر الصراع بين 6 خيول، وظل التنافس يشتد مع اقتراب خط النهاية قبل أن يبادر الفارس جان بابتست هاميل إلى توجيه المهرة «بلقيس» إلى منصة التتويج باقتدار.

وجاء فوز «بلقيس» بفارق 0.75 طول عن «الوفاء» لفايز العلويط وبإشراف توماس فورسي وقيادة جيروم كابري، فيما جاءت ثالثة «نيروز» لـ «ياس» لإدارة السباقات وبإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة جان بيرنار إيجوم.

وسجلت «بلقيس» البالغة من العمر ثلاث سنوات، والمنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «أليفة» ابنة «كسبروي»، زمناً وقدره 2:20:40 دقيقة.

وأشاد مسلم العامري، مدير سباقات «ياس» لإدارة السباقات، بالفوز الذي حققته «بلقيس» وحصول «نيروز» على المركز الثالث بفارق 2.5 طول عن الثانية، مؤكداً أن الاهتمام الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أثمر عن انتصارات هذه الخيول الناشئة خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى انتصارات الخيول الأكبر سناً.