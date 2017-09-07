كوبي وتراوري يقتربان من «طائرة» بني ياس

أسامة أحمد (دبي)
اقترب تراوري لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي- دبي من اللعب في صفوف بني ياس في الموسم الجديد ضن خطة «السماوي» لتدعيم صفوفه، استعداداً لخوض تحدي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، باكورة مسابقات الموسم، والتي يدافع الفريق عن لقبها. كما أكملت شركة بني ياس للألعاب الرياضية اتفاقها مع كوبي الذي سبق له اللعب في الهلال السعودي وتركيا وإيطاليا للعب مع الفريق في الموسم الجديد بديلاً للصربي تومي.
ويوالي «السماوي» تدريباته اليومية تحت إشراف المصري محمد اللقاني، والذي سبق أن قاده إلى لقب بطولة كأس رئيس الدولة 2006 وكأس 2008 والذي وضع استراتيجية للموسم الجديد الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية، وفق النهج المرسوم من الإدارة من أجل سير الفريق على درب النجاحات وعدم التفريط في المكتسبات التي ظل يحققها آخرها فوزه في الموسم الماضي بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.
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جدير بالذكر أن مبارك المنصوري وأحمد العامري من لاعبي فريق الشباب بالنادي ظهرا بمستوى جيد خلال مشاركتهما مع الفريق الأول في الموسم الماضي مما يؤكد أن المراحل السنية بالنادي تسير بخطوات جيدة إلى الأمام، وأن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح.
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جدير بالذكر أن «السماوي» يستهل مشواره في كأس رئيس الدولة بملاقاة شباب الأهلي- دبي».