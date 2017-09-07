كوبي وتراوري يقتربان من «طائرة» بني ياس

أسامة أحمد (دبي)

اقترب تراوري لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي- دبي من اللعب في صفوف بني ياس في الموسم الجديد ضن خطة «السماوي» لتدعيم صفوفه، استعداداً لخوض تحدي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، باكورة مسابقات الموسم، والتي يدافع الفريق عن لقبها. كما أكملت شركة بني ياس للألعاب الرياضية اتفاقها مع كوبي الذي سبق له اللعب في الهلال السعودي وتركيا وإيطاليا للعب مع الفريق في الموسم الجديد بديلاً للصربي تومي.

ويوالي «السماوي» تدريباته اليومية تحت إشراف المصري محمد اللقاني، والذي سبق أن قاده إلى لقب بطولة كأس رئيس الدولة 2006 وكأس 2008 والذي وضع استراتيجية للموسم الجديد الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية، وفق النهج المرسوم من الإدارة من أجل سير الفريق على درب النجاحات وعدم التفريط في المكتسبات التي ظل يحققها آخرها فوزه في الموسم الماضي بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

ومن المتوقع أن يخوض بني ياس تجربتين استعداداً للموسم الجديد، على أن تكون الأولى أمام السلام العُماني، حيث يسعى الجهاز الفني الجديد للوصول إلى التشكيلة المثالية التي سيلعب بها مسابقات الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن مبارك المنصوري وأحمد العامري من لاعبي فريق الشباب بالنادي ظهرا بمستوى جيد خلال مشاركتهما مع الفريق الأول في الموسم الماضي مما يؤكد أن المراحل السنية بالنادي تسير بخطوات جيدة إلى الأمام، وأن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح.

ويستهل بني ياس مشواره في الدوري بمواجهة من العيار الثقيل، عندما يلاقي العين بطل الدوري في دار الزين يوم 10 نوفمبر المقبل، فيما يلتقي الجزيرة في مباراة لا تقل صعوبة عن سابقتها في الأسبوع الثاني، بينما يواجه الوصل في الأسبوع الثالث وعجمان في الجولة الرابعة والنصر بطل كأس رئيس الدولة في الجولة الخامسة وشباب الأهلي- دبي في الجولة السادسة وحتا في الأسبوع السابع.

جدير بالذكر أن «السماوي» يستهل مشواره في كأس رئيس الدولة بملاقاة شباب الأهلي- دبي».