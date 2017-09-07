21 لاعباً ولاعبة يحملون آمال الجو جيتسو في تركمانستان

أمين الدوبلي (أبوظبي)

يعود منتخبنا الوطني للجو جيتسو من معسكره الخارجي بعد غدٍ الأحد بعد أن أمضى 20 يوما ريو دي جانيرو بالبرازيل، وخضع لبرنامج إعداد وتجهيز بدني وفني تحت إشراف المدربين روبيرتو ليما الشهير بجوردو، ورامون داسيلفا، وذلك استعدادا للمشاركة في دورة ألعاب الصالات الآسيوية التي ستقام في مدينة عشق أباد بتركمانستان الشهر الجاري.

وأكد يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد أن المنتخب سوف يحصل على راحة 48 ساعة يقضيها اللاعبون مع عائلاتهم عقب العودة من ريو دي جانيرو، ثم للتجمع الأربعاء المقبل لمواصلة التدريبات ليومين قبل السفر يوم 15 الجاري ضمن وفد اللجنة الأولمبية الذي سيمثل الدولة في الدورة.

وقال: نشارك بـ21 لاعبا ولاعبة منهم 14 لاعبا و7 لاعبات، واللاعبون هم يحيي الحمادي، وزايد الكعبي في وزن تحت 110 كجم (لأول مرة بعد أن كان يلعب في وزن 94 كجم وذلك بتوصية من المدرب)، وفيصل الكتبي ومبارك عمرو تحت وزن 95 كجم، وسعود الحمادي وخلفان بالهول تحت وزن 85 كجم، ومحمد القبيسي وسالم السويدي تحت وزن 77 كجم، وطالب الكربي وإبراهيم الحوسني تحت وزن 69 كجم، وزايد المنصوري وسعيد المزروعي في وزن 62 كجم، وعبيد الكعبي وعمر الفضلي في وزن 56 كجم.

وأضاف: المعنويات مرتفعة لدى كل اللاعبين، والفوائد بالجملة من معسكر ريو دي جانيرو، وأولها ارتفاع المعدلات البدنية لدى اللاعبين لأعلى مستوى، واكتساب الخبرات الدولية من الاحتكاك باللاعبين البرازيليين في أكثر من بطولة، منها بطولة البرازيل الوطنية، وبطولة جواو بيسوا، فضلا عن استثمار فترة التوقف بأفضل صورة للدخول في أجواء دورة ألعاب الصالات الآسيوية، باعتبارها أهم أولوياتنا في الموسم الحالي، وكل اللاعبين يعرفون ذلك، ويدركون أنها تستحق كل التضحيات ومنها قضاء الفترة الماضية بما فيها عيد الأضحى المبارك خارج البلاد في التدريبات بالمعسكر.