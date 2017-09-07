مارسيللو: المونديال وعدي لمن باع سيارته من أجلي !

محمد حامد (دبي)

تقمص النجم البرازيلي مارسيللو شخصية الكاتب المحترف، وكتب مقالاً مطولاً لموقع «منبر اللاعبين»The» Players Tribune»، والذي تقوم فكرته على جعل نجوم الرياضة ومشاهيرها يكتبون بأنفسهم المادة التحريرية للموقع، ونجح مارسيللو في صياغة قطعة أدبية وإنسانية تفيض كلماتها وسطورها بالعاطفة، والوقائع المثيرة من طفولته وصباه، وحاضره البراق مع ريال مدريد و منتخب البرازيل.

مارسيللو تحدث عن طفولته في ريو دي جانيرو قائلاً: لا زالت أتذكر رائحة الهواء والشاطئ، حيث كنت أستيقظ في السابعة صباحاً ليس في شهور الدراسة فحسب، بل في إجازتي المدرسية، لا لشيء إلا لكي أستمتع بممارسة معشوقتي كرة القدم على شواطئ بوتافوجو في ريو دي جانيرو.

وجه رونالدو

ويستعيد نجم الملكي ذكريات طفولته: هناك ذكرى لا تفارق قلبي، حينما قمت برسم وجه رونالدو في أرضية الشوارع وعلى الجدران، وهي العادة التي يقوم بها الملايين من أبناء البرازيل قبل وأثناء كأس العالم، لقد حدث ذلك عام 1994، لقد كان رونالدو بطلي وملهمي، لم أكن أتجاوز السادسة من عمري، لا أتذكر كيف فاز منتخبنا بكأس العالم، ولكنني أتذكر وجه رونالدو الذي رسمته مع أصدقائي، ولا أنسى صورة روماريو، وهو يحمل علم البرازيل، ويخرج من باب الطائرة عقب العودة حاملاً للبرازيل كأس العالم، لقد بدا لي، وكأنه قائد عظيم نجح في غزو العالم من أجل البرازيل، ومنذ هذا الوقت أحلم بأن أفعلها مثل روماريو ورفاقه.