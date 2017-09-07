المهاجم المقاتل.. ورقة مورينيو الرابحة دائماً

عمرو عبيد (القاهرة)

منح المهاجم البلجيكي العملاق روميلو لوكاكو منتخب بلاده البطاقة الأوروبية الأولى المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بهدف حاسم في شباك اليونان في الجولة الثامنة من التصفيات القارية، ليحتل لوكاكو المركز الثالث في صدارة هدافي التصفيات، بعشرة أهداف خلف كل من رونالدو وليفاندوفسكي، كما يتصدر صاحب الـ 190 سنتيمتراً طولاً قائمة هدافي البريميرليج مع «يونايتد» بـ3 أهداف في 3 مباريات، بالتساوي مع نجم ليفربول السنغالي ساديو ماني، ووقع اختيار البرتغالي جوزيه مورينيو على لوكاكو ليضمه إلى صفوف المان في صفقة بلغت 85 مليون يورو، لتضع البلجيكي صاحب الأصل الكونغولي «سابعاً» ضمن أغلى الصفقات في التاريخ.

ولأن مورينيو لم يحصل على لقب «سبيشل ون» من فراغ، فإن اختياره للوكاكو لم يأت مصادفة على الإطلاق، أو بسبب تألق الأخير طوال السنوات الأخيرة الماضية بقميص إيفرتون، فالبرتغالي صاحب مدرسة تدريبية مميزة ومختلفة عن باقي المدربين حتى لو انتقدها الجميع بسبب طريقته الدفاعية، وعبر ما يقرب من 16 عاماً اعتمدت فلسفة مورينيو على وجود خط وسط قوي بدنياً ودفاعياً، محولاً تكتيكه من 4/&rlm&rlm&rlm3/&rlm&rlm&rlm3 تارة إلى 4/&rlm&rlm&rlm2/&rlm&rlm&rlm3/&rlm&rlm&rlm1، ثم 4/&rlm&rlm&rlm5/&rlm&rlm&rlm1 مع كل الفرق التي قام بتدريبها، ولأن الدفاع المنظم والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة كانت أساس فكره التدريبي منذ تشيلسي 2004، مروراً بإنتر 2009، وحتى مع الريال في 2011، فكان رأس الحربة المقاتل العملاق هو دائماً الخيار الأول للبرتغالي، الذي بحث في كل مرة عن مهاجم عنيد قوي البنية يكون هو المحطة الهجومية الرئيسية التي يبني عليها هجماته العكسية دون فقد الكرة، بجانب مهارة تهديفية عالية لا توقفها دفاعات المنافسين مهما بلغت صلابتها.

ولأن المهاجم ذا البشرة السمراء صاحب الأصول الأفريقية يبدو ملهماً في مسيرة مورينيو التدريبية، فإن بداية الرواية لا تختلف كثيراً عن الوضع الحالي، إذ فجر البرتغالي مفاجأة كبرى مع بورتو ما بين عامي 2002 و2004، عندما تُوِّجَ بطلاً لكأس «اليويفا» للمرة الأولى في تاريخ «التنين البرتغالي»، ثم دوري الأبطال للمرة الأولى بنظامه الحديث وبعد غياب 17 عاماً عن الفوز بالكأس القارية، وكان قبلها قد استعاد لقب الدوري البرتغالي الغائب منذ 3 سنوات آنذاك، وقتها استقدم مورينيو المهاجم الجنوب الأفريقي بينيدكت مكارثي القوي السريع، الذي كان عند حسن الحظ بتتويجه هدافاً للدوري البرتغالي بـ20 هدفاً، مساهماً في تتويج التنين باللقب، بجانب كونه هداف الفريق في دوري الأبطال التي توج بورتو بلقبها بأربعة أهداف، وفي نفس الفترة تعاقد المدرب البرتغالي مع المهاجم البرازيلي ديرلي الذي أحرز 12 هدفاً منحته الحذاء الذهبي في كأس الاتحاد الأوروبي، وكفلت له قيادة الفريق نحو التتويج باللقب، وأُطلقَ عليه وقتها لقب «نينجا»، نظراً لشراسته وقوة بنيانه التي جعلته محارباً لا يتوقف عن الحركة والهجوم.

ثم كانت الحقبة القوية التي لمع خلالها اسم مورينيو في عالم التدريب ما بين عامي 2004 و 2006 في قلعة «البلوز»، إذ طلب البرتغالي ضم القاطرة البشرية ديديه دروجبا الإيفواري، لينتقل من مارسيليا مقابل 24 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية لتشيلسي وقتها، ولأن «الفيل الإيفواري» كان قادراً دوماً على الاحتفاظ بالكرة مهما بلغ ضغط الخصوم، مستخدماً قوة بدنية مفرطة وسرعة بالغة وإجادة مذهلة لألعاب الهواء، فكان هو المهاجم الفذ الذي بحث عنه مورينيو في تلك الفترة ولم يعبأ كثيراً بتركه وحيداً وسط مدافعي الفرق المنافسة، لأنه كان قادراً على تحطيم كل الحصون بمفرده، ولم يخيب دروجبا آمال مدربه، فكان صاحب أفضل معدل تهديفي في صفوف البلوز بتسجيله 16 هدفاً في 41 مباراة في موسمه الأول، الذي أعاد فيه لقب البريميرليج للقلعة الزرقاء بعد غياب 50 عاماً، ولم يكن غريباً بعدها أن يصبح «الإيفواري» هو رابع أفضل هداف في تاريخ البلوز بـ164 هدفاً، وفي موسمه الثاني مع تشيلسي وافق مورينيو على استعادة المهاجم الأرجنتيني القدير، هيرنان كريسبو، المعار في الموسم السابق إلى ميلان، لخلق حالة من التنافس مع دروجبا والاستفادة من عناد وقوة وسرعة كريسبو المعروف بذلك، وهو ما قد كان وأحرز الثنائي 27 هدفاً في مختلف البطولات ليحافظ «البلوز» على لقب الدوري والفوز بألقاب كأس الدوري والدرع الخيرية وكأس الاتحاد في موسم 2006/&rlm&rlm&rlm 2007، الذي شهد توهجاً لصاحب الـ 188 سم بعد تسجيله 33 هدفاً، ليكون ثاني أفضل مواسمه مع تشيلسي، وعند عودة مورينيو إلى «البلوز» في موسم 2014/&rlm&rlm&rlm 2015 أصر على استعادة دروجبا الذي كان يلعب وقتها لجلاطة سراي التركي، بجانب تعاقده مع الإسباني دييجو كوستا، الذي يتسم بنفس الصفات الجسدية القوية والشراسة لهجومية والقتال حتى النهاية من أجل فريقه، ومع استعادة تشيلسي للقب الدوري بعد 5 سنوات كان موعد كوستا مع التألق تحت قيادة مورينيو، إذ أحرز 21 هدفاً في كل البطولات وضعته فوق قمة الهدافين للفريق الأزرق في موسمه الأول.

انتقل بعدها مورينيو لتدريب إنترناسيونالي الإيطالي ليكتب تاريخاً رائعاً بعد الفوز بثلاثية الكالتشيو وكأس إيطاليا ودوري الأبطال في موسم 2009/&rlm&rlm&rlm 2010، واعتمد البرتغالي في موسمه الأول 2008/&rlm&rlm&rlm 2009 على السويدي الطائر إبراهيموفيتش صاحب الـ 195 سم طولاً والقوة البدنية والفهم التكتيكي لطبيعة المهاجم الأوحد في طريقة 4/&rlm&rlm&rlm5/&rlm&rlm&rlm1، التي طبقها مورينيو مع الإنتر، بجانب التعاقد مع البرازيلي أدريانو صاحب مواصفات المهاجم القريبة من عقل وفكر مدربه.

وبالفعل تألق إبرا بقوة مسجلاً 29 هدفاً في هذا الموسم، بينما خذل أدريانو وكريسبو مدربهما ليرحلا سريعاً، قبل أن يستقدم في الموسم التالي كل من صامويل إيتو الكاميروني القوي الرشيق المقاتل والأرجنتيني دييجو ميليتو صاحب السرعة والضغط والبنيان الجسدي اللائق، وتألق الثنائي بشدة في الموسم الأسطوري للنيرآتزوري، حيث سجل الأسد الكاميروني 16 هدفاً وهز راقص التانجو الشباك 25 مرة في كل البطولات.

وفي الموسم الماضي كان طبيعياً ألا يعتمد مورينيو على الفتي الإنجليزي الذهبي واين روني، عندما تولى مقاليد الأمور في يونايتد وجلب صديقه القديم إبراهيموفيتش، رغم بلوغه الـ 34 من عمره، لكن السلطان توج هدافاً للشياطين الحمر في كل البطولات بـ 28 هدفاً، ولم يكن غريباً أن يستعين بالصاعد ماركوس راشفورد صاحب الـ 18 عاماً وقتها، نظراً لطول قامته وقوته وسرعته التي مكنته من إحراز 11 هدفاً ليكون وصيفاً للمهاجم السويدي المخضرم، الذي احتفظ به مورينيو مؤخراً رغم إصابته القوية نهاية الموسم الماضي، لكنه يدرك جيداً مدى أهميته بعد الفوز بلقب الدوري الأوروبي، ويبدو أنه سيكون عاملاً حاسماً في مسيرة المان هذا الموسم بعد إضافة العملاق لوكاكو، والبداية الرائعة للفريق ورغبة مورينيو في تأكيد أسطورة نجاح الموسم الثاني له في كل الفرق التي تولى تدريبها، ولم لا فقد يكون دوري الأبطال هو هدية «سبيشل ون» لأكثر الأندية الإنجليزية فوزاً بالألقاب!