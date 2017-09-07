فرصة ألكاراز

الجزائر (د ب أ)

التمس خير الدين زطشي، رئيس اتحاد الكرة الجزائري، العفو من الجزائريين على خلفية خروج منتخب الجزائر من سباق التأهل لنهائيات كأس العالم، التي ستقام العام المقبل بروسيا.

ويقبع المنتخب الجزائري في مؤخرة المجموعة الثانية بنقطة واحدة قبل جولتين من ختام التصفيات.

وقال زطشي في تصريحات تليفزيونية، إن الاتحاد الجزائري لا يفكر في إقالة الإسباني، لوكاس ألكاراز، المدير الفني للمنتخب، رغم الخسارة أمام زامبيا ذهاباً وإياباً، معتبراً أن الاستقرار عنصر مهم.

لكن زطشي نوه أنه إذا كان ألكاراز لا يملك حلولاً، فإن الاتحاد سيضطر لمراجعة قراره، في إشارة لفسخ عقده.

وطالب زطشي الجماهير الجزائرية بمنحه الوقت لإيجاد الحلول لمعالجة المرض، الذي يعاني منه المنتخب والكرة الجزائرية عموماً.

واستطرد زطشي قائلاً: لو فزنا على زامبيا فهذا لا يعني أننا بخير، المنتخب مريض، والكرة الجزائرية مريضة أيضاً. التجديد في المنتخب أصبح ضرورياً ويتعين علينا تصحيح الأوضاع.

وعاد زطشي، للحديث عن قضية رياض محرز، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، الذي غادر معسكر المنتخب الجزائري الأربعاء الماضي، باتجاه أوروبا من أجل التعاقد مع فريق جديد، لافتاً أن هذه القضية بسيطة ولم يكن أمام الاتحاد الجزائري خيار سوى تسريحه.

وأكد زطشي، أن تسريح محرز جاء بموافقة ناديه ليستر، وأن كل ما قيل عكس هذا فهو إشاعة.