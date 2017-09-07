استمرار كوبر

القاهرة (د ب أ)

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري «الفراعنة»، أن عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفريق، مستمر بشكل تلقائي في حال التأهل لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل.

ونفى لهيطة التقارير الإخبارية، التي أشارت إلى أن عقد كوبر سوف ينتهي بمجرد انتهاء تصفيات المونديال، حتى في حال تأهل الفراعنة للمونديال، حيث لن يحق له قيادة الفريق حينها إلا بعقد جديد. أوضح لهيطة: عقد كوبر مع اتحاد الكرة المصري يتضمن بنداً ينص على أنه سينتهي حال عدم التأهل للنهائيات، وفي حالة التأهل، فإن عقده سوف ينتهي بنهاية المشاركة في كأس العالم. وأضاف لهيطة: المقصود في عقد كوبر أنه سينتهي في حالة الإخفاق في التأهل للمونديال، لكن في حالة الصعود فهو مستمر.

واختتم مدير الفراعنة تصريحاته، مشدداً على أن جهاز المنتخب المصري يركز حالياً على مباراة الفريق المرتقبة أمام ضيفه منتخب الكونغو، في الثامن من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة المقبلة للتصفيات.

كان المنتخب المصري قد عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاماً، عقب فوزه الثمين 1/&rlm&rlm&rlm صفر على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد منتخب مصر صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث بـ5 نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.