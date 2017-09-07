بقاء مارفيك

الرياض (د ب أ)

أكد طارق كيال المشرف على المنتخب السعودي، أنه من أنصار التجديد مع الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للفريق، حفاظاً على الاستقرار الفني ولعدم المجازفة، قبل مشاركة المنتخب الأخضر بنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل.

وتأهل المنتخب السعودي للمرة الخامسة للمونديال، بعد أن تغلب على ضيفه المنتخب الياباني بهدف نظيف، في ختام مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أوضح كيال: فان مارفيك مدرب احترافي من الطراز الأول.

وأضاف: المدرب الهولندي رجل انضباطي صارم، وعملي من الدرجة الأولى، ويهتم بكافة التفاصيل وهذا سر نجاحه، إضافة لوجود مساعدين برفقته بنفس الكفاءة، أتمنى استمراره حقاً، ولكن الأمر بيد رئيس اتحاد الكرة عادل عزت الذي يتولى ملف التفاوض.

وتابع: هناك رغبة حقيقية في الإبقاء على فان مارفيك، وتفاصيل التعاقد والشروط ستحدد ذلك. يذكر أن عقد فان مارفيك قد انتهى رسمياً بعد نهاية مباراة اليابان الأخيرة.

وتناول كيال الأسبوع العصيب، الذي سبق لقاء اليابان، خاصة بعد خسارة المنتخب السعودي 1/&rlm&rlm 2 أمام مضيفه منتخب الإمارات في الجولة السابقة. وأشار كيال: عملنا خطة دقيقة جداً لعزل المنتخب عن الأجواء الخارجية، ونجحنا في ذلك.