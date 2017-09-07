شبح 2010 يحاصر «القياصرة» والفردية تقتل «الشياطين»

محمد حامد (دبي)

ضمنت 8 منتخبات حتى الآن المشاركة في مونديال روسيا 2018، من بينها رباعي آسيا اليابان والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية، بعد نهاية التصفيات في القارة الصفراء، و4 منتخبات أخرى من 3 قارات أوروبا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، وبعيداً عن آسيا والوجوه التي تمثلها مونديالياً، فإن الرباعي الآخر المكون من روسيا وبلجيكا والبرازيل والمكسيك يقف في حيرة بين أشباح الماضي، والفرصة الذهبية للاستعداد مبكراً للمعركة المونديالية، فالروس يخشون شبح «جنوب أفريقيا»، وبلجيكا تخشى الفردية القاتلة، أما البرازيل فإنها ترفع شعار «التعافي من العار»، فيما تتطلع المكسيك إلى الظهور المقنع في روسيا الصيف المقبل، للتخلص من لقب «الضيف الخفيف» الذي يغادر دون أن يترك بصمة حقيقية.

01 القياصرة في خطر

تأهلت روسيا للمونديال تلقائياً دون خوض التصفيات باعتبارها البلد المنظم، وتعاني الكرة الروسية فقدان الهوية بصورة واضحة، فهي تنفق الملايين في دوري محلي «ثري مالياً» فقير فنياً، ويواجه قياصرة روسيا شبحاً مخيفاً، وهو إمكانية عدم التأهل للدور الثاني في المونديال، ليصبح ثاني منتخب في التاريخ ينظم المونديال، ولا يتجاوز مرحلة المجموعات بعد جنوب أفريقيا 2010.

المشاركة الروسية في مونديال القارات، التي أقيمت على الأراضي الروسية، لا تبعث على التفاؤل أبداً، فقد سقط الروس على يد المكسيك والبرتغال، وحققوا فوزاً يتيماً على منتخب نيوزيلندا المتواضع، ولم يتأهلوا للدور الثاني في بطولة القارات، وهناك مخاوف من أن يتكرر نفس الأداء في المونديال، وتعتمد روسيا على حارسها المخضرم إيجور أكينفيف، وقد عهد المدير الفني شيرشيسوف بأن يصل بمنتخب بلاده إلى مرحلة من النضج الفني، تؤهله للظهور المشرف على أرضه وبين جماهيره.