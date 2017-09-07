ريبيري: نحن البايرن لا نهاب أحداً

ميونيخ (د ب أ)

أكد اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري أن هدفه هو الاعتزال بين صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني، مؤكداً أيضا أنه قد يعتزل مع فريق آخر خارج مسابقة الدوري الألماني «بوندسليجا».

وقال اللاعب الفرنسي «34 عاماً» في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية: أكثر شيء أرغب فيه هو إنهاء مسيرتي في بايرن، ولكن هذا شيء لا يمكنني أن أقرره بمفردي، أرغب في إنهاء مسيرتي هنا. ويمتد تعاقد ريبيري مع ناديه حتى 2018، إلا أن النجم الفرنسي أكد أنه لم يتحدث أحد معه بشأن تجديد عقده. وأضاف ريبيري قائلاً: لم نتحدث بعد عن هذا الأمر، لا يزال هناك وقت كاف.

وفي معرض رده على سؤال عن ما إذا كان يفكر في تخفيض راتبه مقابل التجديد والبقاء مع بايرن ميونيخ، أكد ريبيري أن هذه النقطة غير مطروحة للنقاش من الأساس.

واختتم ريبيري قائلاً: هذا أمر لا علاقة له بالموضوع، رئيس البايرن ورومينيجه الرئيس التنفيذي، لا يعملان بهذه الطريقة، النادي يعرف ما قدمته داخل وخارج الملعب.

ونصح ريبيري زملاءه في النادي الألماني البقاء في ميونيخ إذا كانوا خائفين من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، مشدداً: نحن بايرن. لا نهاب أحداً. وكشف النجم الفرنسي أنه يتطلع بفارغ الصبر للمواجهة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا بين فريقه وسان جيرمان، مضيفاً: سان جيرمان أقوى بكثير من الموسم الماضي. ستكون مواجهة رائعة. آمل أن نكون جميعا في قمة مستوانا. يتوجب علينا الدخول الى المباراة، ونحن نقول لأنفسنا: نحن بايرن. لا نهاب أحداً. سنفوز بغض النظر عن هوية الفريق الذي نواجهه.