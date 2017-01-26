حملة اعتقالات بقضايا «التطرف» في بلجيكا وألمانيا

عواصم (وكالات)

قال الادعاء البلجيكي: إن رجال الأمن احتجزوا 7 أشخاص في بروكسل أمس، في إطار تحقيق يتصل باحتمال عودة مقاتلين من سوريا. وذكرت السلطات أن السبعة احتجزوا لاستجوابهم بعد أن فتشت الشرطة منازل في نحو 8 مواقع بأنحاء العاصمة. وأضافت أنه لم يتم العثور على أي متفجرات أو أسلحة. وأصدر الادعاء الاتحادي بيانا قال فيه «التحقيق يتصل بمسألة احتمال عودة مقاتلين من سوريا». وقال المدعون إن «قاضيا سيبت في مسألة استمرار احتجازهم»، دون أن يقدموا المزيد من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الألمانية أمس، أنها اعتقلت في عدة ولايات ألمانية 7 يمينيين متطرفين بتهمة التخطيط لمهاجمة «سكنات لجوء وقوات شرطة ومرافق دينية».

وقالت النيابة العامة في بيان لها: إن السلطات المختصة داهمت 12 شقة سكنية في ولايات «بادن فورتمبرغ وبرلين وبراندنبورغ وساكسونيا السفلى» واعتقلت 7 أشخاص بناء على التهم المذكورة. وتتهم النيابة المعتقلين السبعة بتأسيس منظمة يمينية متطرفة للإشراف على التخطيط لمهاجمة سكنات لجوء وقوات شرطة ومرافق دينية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المداهمات استهدفت أعضاء جماعة تدعى «رايسبورجر» أو «مواطني الرايخ» التي لا تعترف بالدولة الألمانية الحديثة كدولة شرعية، ولا تزال تعتبر حكم «الرايخ الألماني» قائما رغم هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ووصف وزير العدل الاتحادي الألماني هايكو ماس التحقيقات الحالية ضد يمينيين متطرفين بأنها إشارة مهمة.