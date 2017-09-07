التانجو.. يصفق باليد الواحدة!

بوينس آيرس (د ب أ)

يواجه المنتخب الأرجنتيني موقفاً متأزماً في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ويظل نجمه وقائده ليونيل ميسي الشخص الوحيد القادر على إخراجه من كبوته، رغم أنه أشبه بمن يصفق باليد الواحدة، ولا يدري به أحد.

وقدم المنتخب الأرجنتيني، بقيادة مديره الفني الوطني خورخي سامباولي، أداءً مخيباً للآمال أمام فنزويلا، متذيل الترتيب في التصفيات الأميركية الجنوبية، ونجح بالكاد في اقتناص التعادل بنتيجة 1 /&rlm&rlm&rlm 1 بفضل هدف سجله أحد لاعبي المنافس خطأً في مرماه.

وبعد أن تألق في الشوط الأول، الذي قاد فيه ميسي هجمات واعدة وتحرك بشكل يحمل الكثير من الخطورة على مرمى المنافس، تراجع أداء منتخب الأرجنتين وقائده نجم برشلونة الإسباني بشكل كبير، مما أثار مخاوف أنصار «منتخب التانجو» حول مصير تأهل بلادهم إلى نهائيات كأس العالم.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في جدول ترتيب التصفيات الأميركية الجنوبية قبل مرحلتين فقط من انتهائها.