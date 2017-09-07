الوصل يقدم قميص الموسم الجديد لسيف بالحصا

دبي (الاتحاد)

قام محمد العامري، عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم والمدير التنفيذي، والبرازيلي فابيو دي ليما محترف الإمبراطور، بتقديم طاقم ملابس الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد 2017 - 2018، إلى سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة مجموعة سيف بالحصا القابضة، راعي الفريق الأول، ويتميز القميص الأساسي الجديد للفريق بلونه الأصفر المميز والممتزج بخطوط ذهبية عريضة.

على جانب آخر، تعاقدت شركة الوصل لكرة القدم مع شركة «فيرست سيكيورتي جروب»، لتصبح الشركة مسؤولة عن تأمين كل مباريات «الإمبراطور» في جميع الألعاب في الموسم الحالي 2017-2018.

ونشر النادي على موقعه الرسمي، أنه تم توقيع الاتفاقية بحضور محمد العامري عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم والمدير التنفيذي، وتامر نزيه منسق مسؤول إدارة الحراسات والعمليات في شركة فيرست سيكيورتي جروب، التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات الأمنية الخاصة داخل الدولة، لمدة عام واحد قابل للتجديد.

من جانبه أكد محمد العامري، على أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص إدارة الشركة على مراعاة كل قواعد الأمن والسلامة، واتباع كافة الاشتراطات العامة، التي تضمن تأمين الجمهور واللاعبين والإداريين والحكام وكل الأفراد داخل النادي من المخاطر، معرباً عن أمله في أن يتبع جمهور الوصل كل القواعد الأمنية، وأن يتعاونوا مع الأفراد العاملين في شركة الأمن، حيث إنهم يؤدون وظيفة أمنية لا تقل عن وظيفة رجل الشرطة، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود من توقيع هذه الاتفاقية.