بيكوف يشرف على تدريبات مدارس السيتي في «مدينة زايد»

أبوظبي (لاتحاد)

أطلقت مدارس السيتي لكرة القدم في أبوظبي، حصة تدريبية تحمل عنوان «العودة إلى المدرسة»، استمرت فعاليتها لمدة يومين في مدينة زايد الرياضية، وأشرف بول ديكوف نجم السيتي السابق، على تدريبات البنين والبنات التي أقيمت في صالة آيبك آرينا وعلى مدار يومين 6 و 7 سبتمبر.

ويتمتع المهاجم الاسكتلندي بسجل حافل من الإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، وخاض ما يقرب 200 مباراة في صفوف السيتيزين، وجاءت زيارته إلى العاصمة أبوظبي، للإشراف على تدريبات أطفال السيتي، لتثبت مدى تعلقه بالنادي، وحرصه على المشاركة في الأحداث الرياضية التي ينظمها نادي مانشستر سيتي.

واجتمع المئات من اللاعبين الصغار في آيبك آرينا، حيث انطلقت الحصص التدريبية التي نظمتها مدارس السيتي، بالتعاون مع شركة «موندي فارما بيتادين» مبرزين مهارتهم وحماسهم واستعداداتهم للانضمام إلى الموسم الجديد الذي ينطلق في 11 سبتمبر القادم.

وقال بول ديكوف،: «كانت زيارتي حافلة بالمتعة والحماس، سعيد بوجودي في الإمارات والعمل إلى جانب الكادر الفني لمدارس السيتي، وأعضاء شركة موندي فارما بيتادين. وخلال زيارتي للدولة، أدركت تمامًا ماذا تعني كرة القدم بالنسبة للأطفال هنا، إذ كان من الواضح مشاهدة الشغف والحماس الذي يملأ قلوبهم على الرغم من اختلاف قدراتهم وثقافتهم. من الرائع أن تشاهد العديد من الجنسيات المختلفة مجمعة معًا لتتحدث بلغة واحدة وهي لغة كرة القدم».

وتحدث ديكوف عن المباراة التي تجمع مانشستر سيتي ضد ليفربول في استاد الاتحاد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي قائلاً: «يتمتع الفريقان بإمكانيات مميزة، ولديهم نجوم قادرون على إحداث الفارق في أية لحظة من لحظات المباراة، سنشهد مباراة رائعة.

واختتم ديكوف:«أدخل بيب جواريولا لمسته الخاصة على الفريق، وصفوف النادي مدججة بالنجوم، أعتقد أن السيتي قادر على تخطي عقبة ليفربول، والمضي قدمًا وتحقيق الألقاب».