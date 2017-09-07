«الآسيوي» يعدل قرعة تصفيات الناشئين تحت 16 عاماً

معتصم عبدالله (دبي)

أجرى الاتحاد الآسيوي تعديلاً محدوداً على قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً المقررة خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر المقبل، وحول الاتحاد القاري منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2002» إلى المجموعة الرابعة، والتي تُلعب مبارياتها في النيبال، إلى جانب منتخبات البلد المضيف، الهند، وفلسطين.

وكانت القرعة التي سحبت في أبريل الماضي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وضعت منتخبنا ضمن المجموعة الخامسة، والتي ضمت إلى جانبه اليمن، قطر (المستضيف)، وبنجلاديش، قبل قرار التعديل الجديد بعد رفض الأبيض اللعب في «الدوحة» ليجري الآسيوي تعديلاً بتحويل منتخبنا إلى المجموعة الرابعة بديلاً لمنتخب العراق «حامل» اللقب والذي تحول بدوره إلى المجموعة الخامسة.

ويستهل «أبيض الناشئين» مشواره في التصفيات -حسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي- بلقاء نيبال المستضيف في الجولة الأولى يوم 20 سبتمبر الحالي، فيما ستكون مباراته الثانية أمام فلسطين يوم 22 والثالثة في الجولة الأخيرة أمام الهند يوم 24 سبتمبر، ويشارك في التصفيات 45 منتخباً، تم تقسيمها على منطقتين جغرافيتين: غرب آسيا (الغرب والوسط والجنوب) وتضم 23 منتخباً، وشرق آسيا (الشرق وآسيان) وتضم 22 منتخباً، وبحيث جرى تقسيم الفرق في كل منطقة على 5 مجموعات.

وجرى توزيع المنتخبات المشاركة على خمس مجموعات، تضم خمسة منتخبات في كل منها، وخمس مجموعات تضم أربعة منتخبات في كل منها، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

ويخوض «أبيض الناشئين» في الثامنة من مساء اليوم تجربته الودية الثانية أمام مضيفه منتخب البحرين على ستاد النادي الأهلي بالعاصمة البحرينية المنامة، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض التصفيات، حيث يلعب «الأحمر البحريني» ضمن المجموعة الأولى إلى جانب السعودية «المستضيف»، الأردن، سيرلانكا، وأوزباكستان.

وكان منتخبنا حقق مساء أمس الأول الفوز على مضيفه البحريني بنتيجة 5- 4 في الودية الأولى التي أقيمت على ذات الملعب بالعاصمة البحرينية المنامة، وانتهى الشوط الأولى للمباراة بتقدم الأبيض 3- 1، وأفتتح عبدالله الرميثي التسجيل لمنتخبنا من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مانع عوض وحمدان حميد الهدفين الثاني والثالث، وتواصل الأداء الجيد في الحصة الثانية، ليضيف منتخبنا هدفيه الرابع من خطأ لدفاع البحرين، والخامس بوساطة البديل محمد جاسم، في المقابل نتجت أهداف المنافس الأربعة بداعي أخطاء حارس المرمى والدفاع.

ودفع الكرواتي فيردو ميلين مدرب منتخبنا بتشكيلته الأساسية في الشوط الأول قبل أن يمنح الفرصة في الحصة الثانية لبقية اللاعبين (21 لاعباً من أصل 24)، باستثناء الثلاثي الحارس جمال عامر، حمدان سعيد، وخليفة يوسف عتيق، نظراً لعدم جاهزيته بعد العودة من الإصابة.