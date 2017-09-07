الوصل يستضيف دبا الفجيرة والظفرة يصطدم بـالجزيرة

معتصم عبد الله (دبي)

تتواصل مباريات الجولة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي «باكورة منافسات موسم 2017- 2018»، والتي افتتحت بمواجهة مبكرة بين العين وضيفه حتا 2-2 في المجموعة الأولى، بسبب مشاركة «الزعيم» القارية في دوري أبطال آسيا.

وتقام ثلاث مباريات الليلة ضمن المجموعتين الأولى والثانية، حيث يستضيف الوصل دبا الفجيرة على ملعب زعبيل في أولى مباريات المجموعة الثانية، ويلتقي الظفرة بضيقه الجزيرة في الأولى، فيما تجمع مواجهة السهرة «التاريخية» بين الوحدة وضيفه شباب الأهلي دبي.

وتختتم منافسات الجولة الأولى غداً، حيث يستقبل الشارقة ضيفه الإمارات، في ختام مباريات المجموعة الثانية، ويحل عجمان ضيفاً على النصر في ختام المجموعة الأولى.

وتشهد المسابقة في نسختها الحالية تغييرات كبيرة على مستوى نظام البطولة، بهدف توفير مزيد من الإثارة والتشويق وتقوية المسابقة وزيادة عدد المباريات، حيث اعتمدت لجنة دوري المحترفين استحداث مرحلة الدور ربع النهائي لأول مرة، حيث تُلعب مباريات المرحلة المستحدثة بنظام الذهاب والإياب، وصولاً إلى مرحلة نصف النهائي في الطريق إلى المباراة النهائية.