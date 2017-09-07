الشارقة يختتم تدريباته استعداداً للإمارات

عماد النمر (الشارقة)

أدى الشارقة تدريبه الأساسي مساء أمس على ملعبه، استعداداً لخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد، حينما يستضيف الإمارات غدا ضمن الجولة الأولى لكأس الخليج العربي، وشهدت التدريبات عودة المدافع الدولي الأسترالي ماكجوان عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وشارك اللاعب في التدريب الذي حرص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على متابعته، من أجل مساندة اللاعبين، والشد من أزرهم قبل انطلاق منافسات الموسم.

وبدأت الحصة التدريبية مساء أمس، تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو بتدريبات اللياقة البدنية، حيث يسعى المدرب إلى الوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية بدنية.

وكان المدرب اجتمع باللاعبين في أرض الملعب قبل بدء التدريبات، وطالبهم بضرورة التركيز في ضربة البداية، وجدد ثقته بالجميع، مؤكدا لهم أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم يحملون آمال وتطلعات الجماهير الشرقاوية، وعليهم الظهور بأفضل صورة في المباراة أمام الإمارات، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمة بين الفريق الأساسي والتشكيلة الاحتياطية، وضع خلالها المدرب خطة المباراة، وأبدى ملاحظاته الفنية على أداء اللاعبين، وظهر اللاعبون بصورة جيدة، ووضحت الجماعية في الأداء والتفاهم الكبير بينهم، كما ظهر الاسترالي ماكجوان بصورة جيدة، ووضحت جاهزيته البدنية والفنية، وسوف يخوض الفريق حصة تدريبية خفيفة مساء اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

وكان الشارقة قد خاض مبارتين وديتين عقب عودته من المعسكر الأوروبي، فاز في الأولى على البستين البحريني بثلاثة أهداف دون مقابل، ثم كرر الفوز في مباراته الثانية أمام اتحاد جدة السعودي بهدف وحيد، وقدم الشارقة خلال المباراتين مردودا جيدا، رغم أنه لعب بمحترف واحد هو الفنزويلي ريفاس.

على جانب آخر ما زالت إدارة النادي تبحث عن محترفين اثنين لاستكمال صفوف الفريق، وكانت الإدارة قد أعلنت أنها لن تتعجل القرار، وذلك لضمان التعاقد مع أفضل العناصر.