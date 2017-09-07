«هيلث بوينت» راعياً رسمياً للجزيرة

عبدالله عامر (أبوظبي)

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن توصلها لإتفاقية رعاية استراتيجية مع مستشفى هيلث بوينت التابع لـ«مبادلة»، يصبح بموجبها هيلث بوينت راعيا رسميا لنادي الجزيرة لمدة سنتين، لتحمل قمصان الفريق الأول بالنادي شعار المستشفى بداية من الموسم الكروي الحالي 2017 - 2018.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس باستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي بحضور عايض مبخوت الهاجري، المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، ود. مي أحمد سلطان الجابر، نائب المدير الطبي رئيسة مبادرة صحة المرأة والصحة العامة، رئيسة طب الأسرة بالإنابة.

وتأتي الشراكة الجديدة ضمن الشراكات الاستراتيجية التي تمثل انطلاقة قوية للعلاقات بين الطرفين، لتقدم الفائدة لجميع المنتسبين، كما تعتبر الشراكة حافزا أكبر للوصول إلى مراتب جديدة في الموسم القادم.

وأكد عايض مبخوت المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، أن هذا الدعم الذي يقدمه مستشفى هيلث بوينت يعتبر محل تقدير لجميع المنتسبين لفخر أبوظبي، موضحا بأن الجميع يتطلع إلى آفاق جديدة في التعامل ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية.

وواصل: نشكر القائمين في هيلث بوينت والذي يمثل أحد المستشفيات الرائدة في مجال الطب الرياضي، مؤكدا أن وضع الشعار الخاص بالمستشفى والتي تمثل إحدى شركات مبادلة على قمصان الجزيرة، هو دليل ثقة في الفريق الذي حقق العديد من الإنجازات في المواسم الماضية، وكان آخرها الفوز بلقب بطل دوري الخليج العربي الموسم الماضي.

وأكد عايض مبخوت أن النجاح في الشراكة سيلقي بظلاله على الجميع، حيث إن اسم المستشفى سيتواجد على قميص البطل، وفي المقابل فإن المنتسبين للمستشفى سيتواجدون في الملعب لمؤزارة الفريق، وسيمثلون الجمهور الجزراوي في الموسم القادم.

وعن الشراكات الاستراتيجية بشكل عام قال مبخوت: إن أكبر الأندية على مستوى العالم تعتمد على الشراكات الاستراتيجية ولديها شركاء استراتيجيون لأن المنفعة متبادلة من نواح اجتماعية وتسويقية ومادية.

وقال سهيل محمود الأنصاري، المدير التنفيذي لـ«مبادلة للرعاية الصحية»، ورئيس مجلس الإدارة في مستشفى هيلث بوينت، «تدعم هيلث بوينت رياضة الإمارات في مختلف المسابقات والبطولات المحلية والدولية، ونحن سعداء برعايتنا الاستراتيجية لفريق الجزيرة بطل الدوري، ونشكر مجلس إدارة النادي على إتاحة الفرصة لنا ووضع شعارنا بجانب هذا الكيان الرياضي الكبير في المنطقة، والذي حقق قفزات نوعية على المستويين الرياضي والاقتصادي والاجتماعي، فأصبح أكبر من مجرد ناد، ويتحول إلى مؤسسة اجتماعية وتوعوية متكاملة، في ظل رعاية ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة الرئيس الفخري للنادي رئيس هيئة الشرف، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس هيئة الشرف رئيس النادي».