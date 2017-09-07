البدواوي: ثقتنا كبيرة بالمواطنين لتعويض «المصابين»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
بدأ البرازيلي فرناندو جابريل لاعب حتا تدريبات التأهيل تحت إشراف الدكتور أحمد حسن كنجو طبيب النادي، بعد ساعات من العملية الجراحية الناجحة التي خضع لها في مستشفى العين، إثر إصابته بكسر مضاعف في عظمة الكتف أثناء مشاركته مع «الإعصار» أمام العين في الجولة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي على ملعب خليفة بن زايد.
وبدا اللاعب جابريل في حالة جيدة بعد خروجه من المستشفى، على نحو يمنحه فرصة تسريع عودته إلى صفوف الفريق، رغم أن غيابه يمتد إلى نحو 4 أسابيع.
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وأضاف: «ندرك جيداً بأن هذه الأمور تحدث في الملاعب، ونتمنى أن يستعيد اللاعب عافيته في الفترة المقبلة، رغم أن غيابه عن الفريق يمتد إلى نحو 4 أسابيع، وهو ما يعني عملياً غيابه عن صفوف الفريق في المراحل الأولى من بطولة الدوري مع زميله السوري عمرو الميداني، وثقتنا كبيرة في بقية اللاعبين لتقديم الإضافة المطلوبة، وإظهار أفضل ما لديهم، خصوصاً أن البداية القوية أمام العين في كأس الخليج العربي، أكدت حجم الجهود التي بذلها النادي في التعاقد مع جميع اللاعبين، خصوصاً الأجانب في الفترة الماضية لدعم طموحاته في الموسم الجديد».
وأشار علي البدواوي إلى أن الإصابة التي تعرض لها البرازيلي صاموئيل روزا في الكاحل أقل خطورة من إصابة مواطنه فرناندو، ولن يغيب طويلاً عن صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.