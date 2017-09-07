البدواوي: ثقتنا كبيرة بالمواطنين لتعويض «المصابين»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

بدأ البرازيلي فرناندو جابريل لاعب حتا تدريبات التأهيل تحت إشراف الدكتور أحمد حسن كنجو طبيب النادي، بعد ساعات من العملية الجراحية الناجحة التي خضع لها في مستشفى العين، إثر إصابته بكسر مضاعف في عظمة الكتف أثناء مشاركته مع «الإعصار» أمام العين في الجولة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي على ملعب خليفة بن زايد.

وبدا اللاعب جابريل في حالة جيدة بعد خروجه من المستشفى، على نحو يمنحه فرصة تسريع عودته إلى صفوف الفريق، رغم أن غيابه يمتد إلى نحو 4 أسابيع.

وأكد علي البدواوي، رئيس مجلس إدارة حتا وشركة كرة القدم، أن النادي يقدر عالياً الاهتمام والرعاية والمتابعة من غانم الهاجري، رئيس شركة كرة القدم بنادي العين وجميع مسؤولي النادي والدكتور مطر راشد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، موضحاً أن النادي لم يستغرب هذا التعامل الراقي والرائع وهو الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في سرعة التدخل لعلاج اللاعب من الإصابة التي تعرض لها أثناء مباراة العين وحتا.

وأضاف: «ندرك جيداً بأن هذه الأمور تحدث في الملاعب، ونتمنى أن يستعيد اللاعب عافيته في الفترة المقبلة، رغم أن غيابه عن الفريق يمتد إلى نحو 4 أسابيع، وهو ما يعني عملياً غيابه عن صفوف الفريق في المراحل الأولى من بطولة الدوري مع زميله السوري عمرو الميداني، وثقتنا كبيرة في بقية اللاعبين لتقديم الإضافة المطلوبة، وإظهار أفضل ما لديهم، خصوصاً أن البداية القوية أمام العين في كأس الخليج العربي، أكدت حجم الجهود التي بذلها النادي في التعاقد مع جميع اللاعبين، خصوصاً الأجانب في الفترة الماضية لدعم طموحاته في الموسم الجديد».

وأشار علي البدواوي إلى أن الإصابة التي تعرض لها البرازيلي صاموئيل روزا في الكاحل أقل خطورة من إصابة مواطنه فرناندو، ولن يغيب طويلاً عن صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.